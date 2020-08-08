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«Можно украсть право выбирать свое будущее и будущее своих детей. И мириться с этим мы не имеем права». Члены клубов болельщиков записали обращение перед выборами

08.08.2020 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футбольные болельщики из Беларуси записали обращение и потребовали честной игры как на поле, так и в политической жизни страны.

«Можно назначить несправедливый пенальти и украсть у команды победу в матче. Можно не засчитать гол, забитый по правилам и украсть у команды право на участие в чемпионате мира. Можно не удалить с поля агрессивного игрока, а через пять минут он украдет у другого возможность играть в футбол. Все это мы, футбольные болельщики, видим каждый год, и миримся с этим, как с неотъемлемой частью любимой игры.

А еще можно украсть право выбирать свое будущее и будущее своих детей. И мириться с этим мы не имеем права. В эти дни мы хотим напомнить всем, что в жизни как и в футболе благородные поступки честных людей ценятся намного больше, чем проявление страха малодушия и алчности.

Мы поддерживаем разные команды, но мы все остаемся белорусами, которые хотят видеть честную игру во всем.

Жыве Беларусь!» – сказали болельщики.

 
 
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Футбольные болельщики из Беларуси записали обращение и потребовали честной игры как на поле, так и в политической жизни страны.
 
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