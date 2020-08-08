Галкина – о «Песне счастливых людей»: «Мне ее давали послушать, я в ней ничего не увидела плохого. А когда она вышла, оказалось, что в песне есть ярко выраженный политический подтекст»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская гимнастка Екатерина Галкина высказалась о съемках в клипе на композицию Анны Шаркуновой «Песня счастливых людей» .

«Я об этом узнала уже по факту, когда песня вышла. Заранее мне ее давали послушать, я в ней ничего не увидела плохого. Но потом, когда она уже вышла, оказалось, что в песне есть ярко выраженный политический подтекст. Я вне политики, не хочу участвовать в таких акциях, – сказала Галкина.

Екатерина Галкина: «Клип, который вышел с моим участием, не имеет отношения к моему желанию высказать свою точку зрения. Это сфабрикованная без моего согласия акция»