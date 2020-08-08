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Галкина – о «Песне счастливых людей»: «Мне ее давали послушать, я в ней ничего не увидела плохого. А когда она вышла, оказалось, что в песне есть ярко выраженный политический подтекст»
08.08.2020 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская гимнастка Екатерина Галкина высказалась о съемках в клипе на композицию Анны Шаркуновой
«Я об этом узнала уже по факту, когда песня вышла. Заранее мне ее давали послушать, я в ней ничего не увидела плохого. Но потом, когда она уже вышла, оказалось, что в песне есть ярко выраженный политический подтекст. Я вне политики, не хочу участвовать в таких акциях, – сказала Галкина.
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Галкина – о «Песне счастливых людей»: «Мне ее давали послушать, я в ней ничего не увидела плохого. А когда она вышла, оказалось, что в песне есть ярко выраженный политический подтекст»
Белорусская гимнастка Екатерина Галкина высказалась о съемках в клипе на композицию Анны Шаркуновой «Песня счастливых людей».
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