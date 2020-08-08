ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Галкина – о «Песне счастливых людей»: «Мне ее давали послушать, я в ней ничего не увидела плохого. А когда она вышла, оказалось, что в песне есть ярко выраженный политический подтекст»

08.08.2020 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская гимнастка Екатерина Галкина высказалась о съемках в клипе на композицию Анны Шаркуновой «Песня счастливых людей».

«Я об этом узнала уже по факту, когда песня вышла. Заранее мне ее давали послушать, я в ней ничего не увидела плохого. Но потом, когда она уже вышла, оказалось, что в песне есть ярко выраженный политический подтекст. Я вне политики, не хочу участвовать в таких акциях, – сказала Галкина.

Екатерина Галкина: «Клип, который вышел с моим участием, не имеет отношения к моему желанию высказать свою точку зрения. Это сфабрикованная без моего согласия акция»

«Из капель создается океан талантливых, смелых, красивых, неравнодушных людей» Хижинкова, Гурков и Галкина приняли участие в записи песни Шаркуновой

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская гимнастка Екатерина Галкина высказалась о съемках в клипе на композицию Анны Шаркуновой «Песня счастливых людей».
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Можно украсть право выбирать свое будущее и будущее своих детей. И мириться с этим мы не имеем права». Члены клубов болельщиков записали обращение перед выборами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика