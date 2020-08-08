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Левандовски забил 12-й гол в ЛЧ. Он лидирует в списке бомбардиров сезона

09.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:1, второй тайм).

31-летний поляк на 10-й минуте реализовал пенальти. Левандовски забил 12-й гол в этом сезоне Лиги чемпионов.

Он лидирует в списке бомбардиров, после него идут Эрлинг Холанд («Боруссия» / «Зальцбург», 10 голов), а также шесть игроков (Габриэл Жезус, Рахим Стерлинг, Дрис Мертенс, Харри Кейн, Мемфис Депай и Серж Гнабри), забившие по 6 мячей.

В этом сезоне Левандовски забил 52 гола в 44 матчах.

 

 
 
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:1, второй тайм).
 
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