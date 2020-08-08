|
Левандовски забил 12-й гол в ЛЧ. Он лидирует в списке бомбардиров сезона
09.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
31-летний поляк на 10-й минуте реализовал пенальти. Левандовски забил 12-й гол в этом сезоне Лиги чемпионов.
Он лидирует в списке бомбардиров, после него идут Эрлинг Холанд («Боруссия» / «Зальцбург», 10 голов), а также шесть игроков (Габриэл Жезус, Рахим Стерлинг, Дрис Мертенс, Харри Кейн, Мемфис Депай и Серж Гнабри), забившие по 6 мячей.
В этом сезоне Левандовски забил 52 гола в 44 матчах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:1, второй тайм).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)