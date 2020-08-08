«Астана», «Карабах», «Маккаби» и «Динамо» Тбилиси среди возможных соперников брестского «Динамо» в первом раунде квалификации ЛЧ

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны 4 соперника, с которыми брестское «Динамо» может встретиться в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Это «Астана» (Казахстан), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» (Израиль) и «Динамо» Тбилиси (Грузия).

Жеребьевка состоится 9 августа.

Матчи пройдут 18 и 19 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проигравшие попадут во второй отборочный раунд Лиги Европы УЕФА. Команда, название которой при жеребьевке достанут из центральной чаши первой, проведет матч дома.