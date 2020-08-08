ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Астана», «Карабах», «Маккаби» и «Динамо» Тбилиси среди возможных соперников брестского «Динамо» в первом раунде квалификации ЛЧ

09.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны 4 соперника, с которыми брестское «Динамо» может встретиться в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Это «Астана» (Казахстан), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» (Израиль) и «Динамо» Тбилиси (Грузия).

Жеребьевка состоится 9 августа.

Матчи пройдут 18 и 19 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проигравшие попадут во второй отборочный раунд Лиги Европы УЕФА. Команда, название которой при жеребьевке достанут из центральной чаши первой, проведет матч дома.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны 4 соперника, с которыми брестское «Динамо» может встретиться в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Екатерина Галкина: «Вся моя жизнь связана со спортом, а в нашей стране уделяют огромное внимание спорту. Поэтому, я надеюсь, все так останется и сохранится»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика