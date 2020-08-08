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«Астана», «Карабах», «Маккаби» и «Динамо» Тбилиси среди возможных соперников брестского «Динамо» в первом раунде квалификации ЛЧ
09.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны 4 соперника, с которыми брестское «Динамо» может встретиться в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Это «Астана» (Казахстан), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» (Израиль) и «Динамо» Тбилиси (Грузия).
Жеребьевка состоится 9 августа.
Матчи пройдут 18 и 19 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проигравшие попадут во второй отборочный раунд Лиги Европы УЕФА. Команда, название которой при жеребьевке достанут из центральной чаши первой, проведет матч дома.
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«Астана», «Карабах», «Маккаби» и «Динамо» Тбилиси среди возможных соперников брестского «Динамо» в первом раунде квалификации ЛЧ
Стали известны 4 соперника, с которыми брестское «Динамо» может встретиться в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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