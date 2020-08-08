|
УЕФА: «Матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут без зрителей»
09.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Завтра состоится
Матчи этой стадии пройдут 18 и 19 августа.
В этом сезоне все пары первого отборочного раунда играют в формате одноматчевых поединков и без зрителей, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)