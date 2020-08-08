Екатерина Галкина: «Вся моя жизнь связана со спортом, а в нашей стране уделяют огромное внимание спорту. Поэтому, я надеюсь, все так останется и сохранится»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская гимнастка Екатерина Галкина рассказала, почему проголосовала досрочно.

«Я голосовала досрочно, потому что завтра у меня не будет возможности оставаться в Минске – я уеду. А гражданский свой долг исполнить надо.

Так как вся моя жизнь связана со спортом, а в нашей стране уделяют огромное внимание спорту. Поэтому, я надеюсь, все так останется и сохранится», – сказала Галкина в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».