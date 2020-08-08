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Екатерина Галкина: «Вся моя жизнь связана со спортом, а в нашей стране уделяют огромное внимание спорту. Поэтому, я надеюсь, все так останется и сохранится»

09.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская гимнастка Екатерина Галкина рассказала, почему проголосовала досрочно.

«Я голосовала досрочно, потому что завтра у меня не будет возможности оставаться в Минске – я уеду. А гражданский свой долг исполнить надо.

Так как вся моя жизнь связана со спортом, а в нашей стране уделяют огромное внимание спорту. Поэтому, я надеюсь, все так останется и сохранится», – сказала Галкина в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».

Ранее Галкина снялась в клипе на песню Анны Шаркуновой «Песня счастливых людей». Позже гимнастка заявила, что клип вышел без ее согласия и это «сфабрикованная акция».

 
Теги: Минск
 
 
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