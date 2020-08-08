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Екатерина Галкина: «Вся моя жизнь связана со спортом, а в нашей стране уделяют огромное внимание спорту. Поэтому, я надеюсь, все так останется и сохранится»
09.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская гимнастка Екатерина Галкина рассказала, почему проголосовала досрочно.
«Я голосовала досрочно, потому что завтра у меня не будет возможности оставаться в Минске – я уеду. А гражданский свой долг исполнить надо.
Так как вся моя жизнь связана со спортом, а в нашей стране уделяют огромное внимание спорту. Поэтому, я надеюсь, все так останется и сохранится», – сказала Галкина в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».
Ранее Галкина
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Екатерина Галкина: «Вся моя жизнь связана со спортом, а в нашей стране уделяют огромное внимание спорту. Поэтому, я надеюсь, все так останется и сохранится»
Белорусская гимнастка Екатерина Галкина рассказала, почему проголосовала досрочно.
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