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Скавыш забил 100-й гол на высшем уровне

09.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий БАТЭ Максим Скавыш забил единственный мяч в матче 21-го тура чемпионата Беларуси против «Городеи» (1:0), сообщает «Прессбол».

Этот гол стал для футболиста 100-м на высшем уровне, куда входят:

– в матчах высших лиг (Д1) чемпионатов Беларуси (ЧБ), СССР (ЧС) и зарубежных стран (ЧЗ);

– в играх Кубков Беларуси (КБ), СССР (КС) и других стран (КЗ) на всех стадиях (в Англии, Франции и Японии — еще и в Кубках лиг);

– в официальных встречах национальной, олимпийской и молодежной сборных Беларуси (НБ, ОБ, МБ) и СССР (НС, ОС, МС);

– в матчах европейских и азиатских клубных кубковых турниров (Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок кубков, Кубок Интертото, а также Кубок АФК) в составах белорусских (ЕБ), советских (ЕС) и зарубежных клубов (ЕЗ);

– в Суперкубках Беларуси, СССР и других стран (СК).

 
 
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Нападающий БАТЭ Максим Скавыш забил единственный мяч в матче 21-го тура чемпионата Беларуси против «Городеи» (1:0), сообщает «Прессбол».
 
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