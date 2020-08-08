Кирилл Альшевский: «У нас три отличных защитника. Мы точно не ориентированы на поиск игрока на эту позицию»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после матча 21-го тура чемпионата Беларуси против «Городеи» (1:0) рассказал, что клуб не будет приобретать защитника, сообщает «Прессбол» .

– Рад победе. Было непросто. — боевитая команда. Заслуженно победили. Все.

- Вместо Александара Филиповича в старте вышел Бессмертный. Почему?

– Ротация. Дима неплохо ранее выходил на замены. Решили дать поиграть с первых минут.

- Почему провели лишь две замены?

– Посчитали, что при той системе игры, которую мы выбрали, будет непросто кого-то бросить в бой.

- Прокомментируйте дисквалификацию Волкова.

– Без комментариев.

- Будет ли клуб искать очередного центрального защитника?

– У нас три отличных защитника. Ими довольны. Мы точно не ориентированы на поиск игрока на эту позицию, – сказал Альшевский.