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Кирилл Альшевский: «У нас три отличных защитника. Мы точно не ориентированы на поиск игрока на эту позицию»
09.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после матча 21-го тура чемпионата Беларуси против «Городеи» (1:0) рассказал, что клуб не будет приобретать защитника, сообщает
– Рад победе. Было непросто.
- Вместо Александара Филиповича в старте вышел Бессмертный. Почему?
– Ротация. Дима неплохо ранее выходил на замены. Решили дать поиграть с первых минут.
- Почему провели лишь две замены?
– Посчитали, что при той системе игры, которую мы выбрали, будет непросто кого-то бросить в бой.
- Прокомментируйте дисквалификацию Волкова.
– Без комментариев.
- Будет ли клуб искать очередного центрального защитника?
– У нас три отличных защитника. Ими довольны. Мы точно не ориентированы на поиск игрока на эту позицию, – сказал Альшевский.
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Кирилл Альшевский: «У нас три отличных защитника. Мы точно не ориентированы на поиск игрока на эту позицию»
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после матча 21-го тура чемпионата Беларуси против «Городеи» (1:0) рассказал, что клуб не будет приобретать защитника, сообщает...
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