Месси забил 27-й гол в матчах 1/8 финала ЛЧ. У Роналду на 2 мяча меньше

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1, первый тайм).

33-летний аргентинец забил 27-й гол в матчах 1/8 финала турнира. Больше всех на этой стадии.

На втором месте идет нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду , выступавший за «Реал» и «Манчестер Юнайтед», у него 25 мячей.