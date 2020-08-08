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Месси забил 27-й гол в матчах 1/8 финала ЛЧ. У Роналду на 2 мяча меньше
09.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Барселоны»
33-летний аргентинец забил 27-й гол в матчах 1/8 финала турнира. Больше всех на этой стадии.
На втором месте идет нападающий «Ювентуса»
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1, первый тайм).
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