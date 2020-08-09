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Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов
09.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20.
12 августа
«Аталанта» –
13 августа
«РБ Лейпциг» –
14 августа
15 августа
На этой стадии команды проведут по одному матчу. Все игры пройдут в Лиссабоне.
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Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20.
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