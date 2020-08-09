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Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

09.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20.

12 августа

«Аталанта» – «ПСЖ»

13 августа

«РБ Лейпциг» – «Атлетико»

14 августа

«Барселона»«Бавария»

15 августа

«Манчестер Сити» – «Лион»

На этой стадии команды проведут по одному матчу. Все игры пройдут в Лиссабоне.

 
 
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Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20.
 
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