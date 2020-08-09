Жена Витуса предупредила о том, что на участках могут выдавать бюллетени с пометками

Источник материала: Tribuna.com

Жена защитника брестского «Динамо» Максима Витуса Александра Сокол предупредила, что на избирательных участках могут выдавать бюллетени с пометками.

«По информации от подписчиков, для людей с белыми браслетами в бюллетени для голосования в квадрате за другого кандидата может стоять точка, нарисованная ручкой. Если вы возьмете такой бюллетень и проголосуете, его признают недействительным. Нельзя ставить две отметки за двух кандидатов. Если вам такое дали, требуйте от комиссии составления акта недействительности бюллетеня, сообщайте о нарушении милиции и просите новый чистый бюллетень», – прикрепила сообщение Сокол в сториз в инстаграм.



