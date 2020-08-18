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После сюжета о Шкурине ведущий «Беларусь 5» вышел в студию со словами «Спорт вне политики»

18.08.2020 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В эфире передачи «Спорт-кадр» вышел сюжет про нападающего ЦСКА Илью Шкурина.

«Отказывается выступать за сборную Беларуси и спустя сутки забивает первый мяч в составе ЦСКА, ставший победным.

Молчаливый форвард армейцев громко проводит минувшую неделю.

Шкурин долго не мог проявить себя после перезда в российскую столицу, но, хочется верить, его прорвало», – сообщили в сюжете.

После сюжета о Шкурине ведущий «Беларусь 5» Андрей Козлов вышел в студию со словами: «Спорт вне политики. Именно об этом гласит Олимпийская хартия».

Илья Шкурин: «Представлять интересы сборной отказываюсь, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь»

 
 
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В эфире передачи «Спорт-кадр» вышел сюжет про нападающего ЦСКА Илью Шкурина.
 
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