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После сюжета о Шкурине ведущий «Беларусь 5» вышел в студию со словами «Спорт вне политики»
18.08.2020 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В эфире передачи «Спорт-кадр» вышел сюжет про нападающего ЦСКА Илью Шкурина.
«Отказывается выступать за сборную Беларуси и спустя сутки забивает первый мяч в составе ЦСКА, ставший победным.
Молчаливый форвард армейцев громко проводит минувшую неделю.
Шкурин долго не мог проявить себя после перезда в российскую столицу, но, хочется верить, его прорвало», – сообщили в сюжете.
После сюжета о Шкурине ведущий «Беларусь 5» Андрей Козлов вышел в студию со словами: «Спорт вне политики. Именно об этом гласит Олимпийская хартия».
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В эфире передачи «Спорт-кадр» вышел сюжет про нападающего ЦСКА Илью Шкурина.
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