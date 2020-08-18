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Лига чемпионов. 1/2 финала. «РБ Лейпциг» против «ПСЖ»

18.08.2020 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Лиссабоне продолжается «финал восьми» Лиги чемпионов. Все противостояния проходят в один матч.

За выход в финал поспорят «РБ Лейпциг» и «ПСЖ». 

Лига чемпионов

Плей-офф

1/2 финала

РБ Лейпциг Германия – ПСЖ Франция 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
18 августа, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 13 Маркиньос.
РБ ЛейпцигГулачи, Анхелиньо, Упамекано, Мукиеле, Клостерманн, Лаймер, Забитцер, Кампль, Ольмо, Нкунку, Поульсен.
ПСЖРико, Бернат, Кимпембе, Тиаго Силва, Маркиньос, Паредес, Эррера, Ди Мария, Керер, Мбаппе, Неймар.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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В Лиссабоне продолжается «финал восьми» Лиги чемпионов.
 
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