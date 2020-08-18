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Лига чемпионов. 1/2 финала. «РБ Лейпциг» против «ПСЖ»
18.08.2020 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Лиссабоне продолжается «финал восьми»
За выход в финал поспорят «РБ Лейпциг» и «ПСЖ».
Лига чемпионов
Плей-офф
1/2 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В Лиссабоне продолжается «финал восьми» Лиги чемпионов.
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