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Куман станет тренером «Барсы». Бартомеу подтвердил

18.08.2020 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил, что клуб в скором времени объявит о назначении Роналда Кумана главным тренером.

«Об этом пишут все СМИ. Если все пойдет как надо, Куман станет тренером, и мы объявим об этом. Мы делаем ставку на него, потому что очень хорошо его знаем», – сказал Бартомеу.

Официальная презентация 57-летнего специалиста состоится в ближайшее время.

В качестве игрока Куман защищал цвета «Барселоны» с 1989 по 1995 год. Он четыре раза выиграл с клубом чемпионат Испании, трижды – Суперкубок страны, по разу брал Кубок Испании, Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов) и Суперкубок УЕФА.

Куман уже работал в «Барселоне» в роли помощника тренера, прежде чем в 2000 году приступил к самостоятельной тренерской карьере в «Витессе». Он также тренировал «Аякс», «Бенфику», ПСВ, «Валенсию», АЗ, «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Эвертон». В качестве тренера он трижды выигрывал Эредивизи, побеждал в Кубке и Суперкубке Нидерландов, Суперкубке Португалии и Кубке Испании.

 
 
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил, что клуб в скором времени объявит о назначении Роналда Кумана главным тренером.
 
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