Экс-член КДК АБФФ Венчиков обратился к силовикам: «Прошу проявить солидарность с белорусским народом и не допускать насилия и беззакония по отношению к нашим людям»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-член КДК АБФФ Сергей Венчиков обратился к силовикам Беларуси.

«Уважаемые сотрудники органов прокуратуры Республики Беларусь, мои коллеги, а также сотрудники Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности, иных правоохранительных и государственных органов, с которыми я проработал многие годы на службе Республике Беларусь!

Я обращаюсь сегодня к вам. Сейчас судьбоносное для всех нас время. Время, когда действия каждого из вас имеют очень большое значение для нашей страны. Прошу проявить солидарность с белорусским народом и не допускать насилия и беззакония по отношению к нашим людям. Я прошу каждого из вас выполнять свои служебные обязанности по закону, а не по понятиям и преступным приказам.

Наш невероятный народ очень скоро сам расставит все по своим местам. Вы все, родные мои братья – белорусы, выполняющие важные служебные обязанности в этот момент, имеете свое мнение и чувство собственного достоинства. Так пусть эти чувства проснутся именно сейчас, и мы, наконец, станем жить действительно в свободной, независимой и процветающей Республике Беларусь», – сказал Венчиков.

Ранее Венчиков вместе с еще одним членом КДК Русланом Юмагужиным выступил с обращением к белорусским властям. После этого Венчиков и Юмагужин вышли из состава КДК АБФФ.

Отметим, Венчиков около 10 лет проработал следователем прокуратуры района и следователем по важнейшим делам прокуратуры города Минска, старший прокурор управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры, заместитель прокурора Первомайского района города Минска, курирующего надзор за органами внутренних дел и следственного комитета, до февраля 2016 года.