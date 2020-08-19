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Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» против «Лиона»
19.08.2020 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Лиссабоне проходит «финал восьми»
Во втором полуфинале
Победитель этой пары 23 августа сыграет в финале с «ПСЖ» на «Эштадиу да Луш».
Лига чемпионов
Плей-офф
1/2 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В Лиссабоне проходит «финал восьми» Лиги чемпионов.
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