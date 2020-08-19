Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» против «Лиона»

Источник материала: Tribuna.com

В Лиссабоне проходит «финал восьми» Лиги чемпионов . На каждой стадии, начиная с 1/4 финала, победитель в паре определяется в одном матче.

Во втором полуфинале сыграет с на стадионе «Жозе Алваладе».

Победитель этой пары 23 августа сыграет в финале с «ПСЖ» на «Эштадиу да Луш».

Лига чемпионов

Плей-офф

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.