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Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» против «Лиона»

19.08.2020 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Лиссабоне проходит «финал восьми» Лиги чемпионов. На каждой стадии, начиная с 1/4 финала, победитель в паре определяется в одном матче.

Во втором полуфинале «Бавария» сыграет с «Лионом» на стадионе «Жозе Алваладе».

Победитель этой пары 23 августа сыграет в финале с «ПСЖ» на «Эштадиу да Луш».

Лига чемпионов

Плей-офф

1/2 финала

Лион Франция – Бавария Германия
Дата проведения
19 августа, 22.00, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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В Лиссабоне проходит «финал восьми» Лиги чемпионов.
 
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