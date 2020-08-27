Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" в полуфинале Кубка Салея встретятся с "Гомелем", сообщили в пресс-службе "зубров".

Сегодня в Минске состоялась жеребьевка финала четырех Кубка Салея. Минские "динамовцы" за выход в финал сразятся с "Гомелем", столичная "Юность" – с "Динамо-Молодечно".

"На все игры будем настраиваться максимально, уважаем каждого из соперников. Готовы, что ни одна из игр не будет легкой, каждая команда будет биться до конца. Нам нужно выйти и показать хороший хоккей, чтобы достичь успеха. И это то, к чему мы готовимся в последние шесть недель", - сказал после жеребьевки главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт.

По его словам, предстоящие матчи команда также рассматривает как очередной этап подготовки к новому сезону КХЛ, который стартует 2 сентября, а первый матч минчане проведут 3 сентября против финского "Йокерита".

"Это как индикатора того, насколько хоккеисты понимают, как мы должны играть в важных встречах", - пояснил специалист.

Он добавил, что в финале четырех его команда хочет показать хороший хоккей и почтить память Руслана Салея.

"Хотели бы почтить память Руслана страстной и самоотверженной игрой, которую он показывал на протяжении карьеры", - сказал Вудкрофт.