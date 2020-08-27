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Бартомеу готов подать в отставку, чтобы сохранить Месси
27.08.2020 17:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу готов оставить свой пост ради того, чтобы аргентинский форвард Лионель Месси остался в команде, сообщает Catalunya Radio со ссылкой на TV3.
На этой неделе 33-летний футболист принял окончательное решение расстаться с каталонцами. Месси даже запросил у ФИФА свой международный трансферный сертификат, необходимый для перехода в другую команду.
По информации СМИ, Бартомеу оставит президентское кресло, если форвард согласится остаться. Отмечается, что команда Бартомеу продолжит работать в каталонском клубе.
На фоне слухов о возможном уходе Месси из "Барсы" сразу несколько топ-клубов заявили о своем желании подписать игрока, среди них "Челси", ПСЖ, "Манчестер Юнайтде" и "Интер". Однако, как пишут СМИ, сам аргентинец хочет продолжить карьеру в "Манчестер Сити", который возглавляет бывший наставник "сине-гранатовых" Хосеп Гвардиола.
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Аргентинец на этой неделе решил расстаться с "сине-гранатовыми", сразу несколько топ-клубов уже заявили о своем желании подписать Месси.
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