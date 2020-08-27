ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бартомеу готов подать в отставку, чтобы сохранить Месси

27.08.2020 17:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу готов оставить свой пост ради того, чтобы аргентинский форвард Лионель Месси остался в команде, сообщает Catalunya Radio со ссылкой на TV3.

На этой неделе 33-летний футболист принял окончательное решение расстаться с каталонцами. Месси даже запросил у ФИФА свой международный трансферный сертификат, необходимый для перехода в другую команду.

По информации СМИ, Бартомеу оставит президентское кресло, если форвард согласится остаться. Отмечается, что команда Бартомеу продолжит работать в каталонском клубе.

На фоне слухов о возможном уходе Месси из "Барсы" сразу несколько топ-клубов заявили о своем желании подписать игрока, среди них "Челси", ПСЖ, "Манчестер Юнайтде" и "Интер". Однако, как пишут СМИ, сам аргентинец хочет продолжить карьеру в "Манчестер Сити", который возглавляет бывший наставник "сине-гранатовых" Хосеп Гвардиола.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аргентинец на этой неделе решил расстаться с "сине-гранатовыми", сразу несколько топ-клубов уже заявили о своем желании подписать Месси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское "Динамо" в полуфинале Кубка Салея сыграет с "Гомелем"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.08.2020
Mir24.TV Belarus
27.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика