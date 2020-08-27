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Представители Минспорта побеседовали с белорусскими легкоатлетами

27.08.2020 14:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Национальную сборную по легкой атлетике пригласили на встречу с заместителем министра спорта и туризма Александром Бараулей, передает корреспондент Sputnik.

Собрание состоялось в четверг в Республиканском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике в Минске.

© Sputnik / Михаил Мокрушин
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"Мы пригласили спортсменов на рабочую встречу", - заявил заместитель центра Валентин Годец.

Журналистов в кабинет не допустили. Спортсмены рассказали Sputnik, что в среду им позвонили и попросили приехать на встречу, не уточнив ее причины.

Возле центра собрались люди с бело-красно-белыми флагами. Собравшиеся смотрели в окно кабинета, в котором проходило совещание, и скандировали "Чемпионы!", "Верым, можам, пераможам!". Они сообщили Sputnik, что не являются спортсменами, но пришли поддержать национальную сборную в случае возможного давления со стороны администрации.

Встреча продлилась около часа. На ней выступила заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики Мария Колосовская, которая призвала спортсменов сплотиться и вспомнить о грядущих соревнованиях.

"Сейчас всем хочется закрыться, спрятаться. Чтобы скорее все было как раньше, чтобы было спокойнее или чтобы было лучше. Пожалуйста, защитите себя насколько возможно.(...) Мы хотим сделать все, чтобы сохранить команду", - добавила она.

Собравшиеся у здания встретили всех участников встречи аплодисментами. Спортсмены не стали уточнять причину проведения совещания. В холле дежурили сотрудники милиции.

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Теги: Минск
 
 
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Участников национальной сборной по легкой атлетике призвали объединиться и вспомнить о грядущих соревнованиях.
 
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