«Шахтер» – «Сфынтул Георге». Гости возвращаются из Солигорска на автобусе, расстояние – 925 км

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Вчера «Шахтер» в серии пенальти уступил «Сфынтул Георге» (0:0, 1:4 по пенальти) и покинул на стадии 1-го раунда квалификации.

Отметим, что гости возвращаются из Солигорска на автобусе. Сейчас они все еще находятся в дороге. На сам матч команда долетела чартерным рейсом.

«Сфынтул Георге» – клуб и села Суручены (Молдова) с населением около 3 тысяч человек. Расстояние оттуда до – 925 километров.