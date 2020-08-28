ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шахтер» – «Сфынтул Георге». Гости возвращаются из Солигорска на автобусе, расстояние – 925 км

28.08.2020 15:05 — Новости Спорта |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Вчера «Шахтер» в серии пенальти уступил «Сфынтул Георге» (0:0, 1:4 по пенальти) и покинул Лигу Европы на стадии 1-го раунда квалификации.

Отметим, что гости возвращаются из Солигорска на автобусе. Сейчас они все еще находятся в дороге. На сам матч команда долетела чартерным рейсом.

«Сфынтул Георге» – клуб и села Суручены (Молдова) с населением около 3 тысяч человек. Расстояние оттуда до Солигорска – 925 километров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера «Шахтер» в серии пенальти уступил «Сфынтул Георге» (0:0, 1:4 по пенальти) и покинул Лигу Европы на стадии 1-го раунда квалификации.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Арташес Антонян: «Не все коллеги проявили себя и сказали слова на прощание. Хотя для меня это был удивительный момент»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика