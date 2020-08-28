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«Шахтер» – «Сфынтул Георге». Гости возвращаются из Солигорска на автобусе, расстояние – 925 км
28.08.2020 15:05 — Новости Спорта |
Вчера «Шахтер» в серии пенальти уступил «Сфынтул Георге» (0:0, 1:4 по пенальти) и покинул
Отметим, что гости возвращаются из Солигорска на автобусе. Сейчас они все еще находятся в дороге. На сам матч команда долетела чартерным рейсом.
«Сфынтул Георге» – клуб и села Суручены (Молдова) с населением около 3 тысяч человек. Расстояние оттуда до
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Вчера «Шахтер» в серии пенальти уступил «Сфынтул Георге» (0:0, 1:4 по пенальти) и покинул Лигу Европы на стадии 1-го раунда квалификации.
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