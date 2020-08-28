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Сергей Штанюк: «В Минске мог, условно, за год получить 10 тысяч долларов, а когда стал играть в России, сумму в три раза большую могли выплатить чуть ли не после одного поединка»

28.08.2020 15:05 — Новости Спорта |  
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Защитник Сергей Штанюк рассказал о разницах в зарплатах в Беларуси и России.

– Когда вы переехали в Россию в 1996 году, естественно, стали получать куда больше, чем в Беларуси. Голова не закружилась от сумм?

– Немного было, признаюсь честно. Не скажу, что сошел с ума, все-таки вырос в скромной обстановке, но в Москве появилось необычное ощущение. В Минске мог, условно говоря, за год получить 10 тысяч долларов, а когда стал играть в России, сумму в три раза большую могли выплатить чуть ли не после одного поединка, учитывая премиальные и какие-то бонусы. Это, конечно, запомнилось, – сказал Штанюк.

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Теги: Минск
 
 
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