Светлана Тихановская: «Что пытаются сделать из школы чиновники. Сплошные проверки, поборы с родителей, добровольно-принудительные походы на хоккей и лыжню»

Источник материала:

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к учителям.

«Уверена, что профессией учителя можно и нужно гордиться. Но давайте посмотрим, что пытаются сделать из школы чиновники от образования. Сплошные проверки, поборы с родителей, ремонты за свой счет, принудительная подписка, добровольно-принудительные походы на хоккей и лыжню, демонстрации. Разве это имеет отношение к учебно-воспитательным процессам?

Самое страшное, куда многих из вас втянули, – это избирательные комиссии, где обеспечивался нужный результат. Нужный не народу, не стране, а нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином. В том числе, вашим хозяином.

Большинство из вас работает честно и стремится дать детям знания и воспитать их порядочными людьми. Но есть и те, кто под давлением и желанием выслужиться воровал голоса избирателей, воровал будущее у детей, которых вы учите. Об этом вас спросят дети и их родители.

Давайте очистим школу и доброе имя учителей от лицемерия и страха. Если кто-то из вас поддался давлению и пошел на подлог, дайте себе обещание дальше поступать по совести, которая важнее страха.

Сейчас звучат угрозы уволить учителей, несогласных с государственной идеологией. Но если за государственную идеологию выдаются ложь и фальсификации, то чего стоит такая идеология. Проявите солидарность, защитите своих коллег. Пусть увольняются махинаторы и карьеристы.

Учитель – профессия, основанная на любви к детям и искренности. Давайте сделаем нашу школу такой, чтобы в нее с радостью приводили детей», – сказала Тихановская.