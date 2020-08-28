Альянс Алиу и Кэйна просит НХЛ дать 100 млн долларов на борьбу с расизмом и сделать синюю линию черной

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Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) выдвинул ряд просьб и пожеланий к руководству НХЛ , сообщает инсайдер TSN Рик Уэстхэд.

Лидерами организации, созданной для борьбы с проявлениями расизма в хоккее, являются Аким Алиу и Эвандер Кэйн .

Альянс хотел бы получить от лиги 100 миллионов долларов на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет.

Отмечается, что это примерно 312,5 тысячи долларов с команды за сезон при минимальной зарплате игрока 700 тысяч долларов.

Также HDA хочет, чтобы на льду во время матчей плей-офф был нанесен логотип организации, а предматчевые раскатки проводились в специальных свитерах черного цвета.

Наконец, альянс предложил НХЛ сделать символический жест в свою поддержку, временно изменив цвет синей линии на черный.

Кроме того, организация ставит перед лигой следующие цели:

1. К сезону-2024/25 доля чернокожих в руководстве НХЛ должна составлять 3,5%.

2. К сезону-2022/23 доля чернокожих в персонале, связанном с хоккеем, должна составлять 8%, а не связанном – 10%.

3. НХЛ должна обеспечить режим полной прозрачности при найме сотрудников, относящихся к расовым меньшинствам.

Лига пока не дала никаких ответов или комментариев по этим вопросам.









Фото: твиттер Рика Уэстхэда.

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