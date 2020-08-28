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Альянс Алиу и Кэйна просит НХЛ дать 100 млн долларов на борьбу с расизмом и сделать синюю линию черной

28.08.2020 15:05 — Новости Спорта |  
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Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) выдвинул ряд просьб и пожеланий к руководству НХЛ, сообщает инсайдер TSN Рик Уэстхэд. 

Лидерами организации, созданной для борьбы с проявлениями расизма в хоккее, являются Аким Алиу и Эвандер Кэйн.

Альянс хотел бы получить от лиги 100 миллионов долларов на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет.

Отмечается, что это примерно 312,5 тысячи долларов с команды за сезон при минимальной зарплате игрока 700 тысяч долларов. 

Также HDA хочет, чтобы на льду во время матчей плей-офф был нанесен логотип организации, а предматчевые раскатки проводились в специальных свитерах черного цвета. 

Наконец, альянс предложил НХЛ сделать символический жест в свою поддержку, временно изменив цвет синей линии на черный. 

Кроме того, организация ставит перед лигой следующие цели:

1. К сезону-2024/25 доля чернокожих в руководстве НХЛ должна составлять 3,5%.

2. К сезону-2022/23 доля чернокожих в персонале, связанном с хоккеем, должна составлять 8%, а не связанном – 10%. 

3. НХЛ должна обеспечить режим полной прозрачности при найме сотрудников, относящихся к расовым меньшинствам. 

Лига пока не дала никаких ответов или комментариев по этим вопросам. 




Фото: твиттер Рика Уэстхэда.

НХЛ отменила два игровых дня в поддержку движения BLM. Кажется, у нее не было другого выбора

 
 
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Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) выдвинул ряд просьб и пожеланий к руководству НХЛ, сообщает инсайдер TSN Рик Уэстхэд.
 
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