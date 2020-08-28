Кубок Беларуси. 1/16 финала. «Арсенал» – «Смолевичи», «Ислочь» в гостях у «Днепра», «Орша» против «Энергетика-БГУ»

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Сегодня стартует 1/16 финала Кубка Беларуси.
Кубок Беларуси
1/16 финала
Арсенал Дзержинск – Смолевичи
28 августа, 16.00. Минск, стадион РЦОР-БГУ
Орша – Энергетик-БГУ
28 августа, 18.00. Орша, Городской стадион
28 августа, 20.00. Могилев, стадион «Спартак»
Нафтан – Городея
29 августа, 15.00. Новополоцк, стадион «Атлант»
Химик – Рух
29 августа, 15.30. Светлогорск, стадион «Химик»
29 августа, 16.00. Барановичи, «Кленовка-арена»
Локомотив – Слуцк
29 августа, 16.30. Гомель, стадион «Локомотив»
Гранит – БАТЭ
29 августа, 17.00. Лунинец, стадион «Полесье»
Волна – Славия
29 августа, 18.00. Пинск, стадион «Волна»
Спутник – Белшина
30 августа, 15.00. Речица, стадион «Центральный»
30 августа, 16.00. Ошмяны, стадион ФОК
Мелиоратор – Динамо Брест
30 августа, 17.00. Житковичи, стадион «Центральный»
Гомель – Шахтер Солигорск
30 августа, 18.00. Гомель, стадион «Центральный»
Крумкачы – Динамо Минск
1 сентября, 17.00. Минск, СОК «Олимпийский»
Островец – Минск
5 сентября, 15.30. Островец, АСК
Слоним 2017 – Неман – перенесен
Календарь Кубка Беларуси
Теги
: Брест
, Витебск
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Сегодня стартует 1/16 финала Кубка Беларуси.