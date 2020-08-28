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Суарес хочет получить 25 млн евро от «Барсы» за расторжение контракта. Его планирует подписать «Юве»

28.08.2020 15:05 — Новости Спорта |  
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«Ювентус» намерен заполучить форварда «Барселоны» Луиса Суареса.

33-летний уругваец, в свою очередь, в случае досрочного ухода из клуба и расторжения контракта рассчитывает получить компенсацию в размере 25 млн евро, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Срок соглашения нападающего с «блауграной» истекает в июне 2021 года.

 
 
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