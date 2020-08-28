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НХЛ подтвердила перенос двух игровых дней Кубка Стэнли на фоне стрельбы в чернокожего в Висконсине
28.08.2020 15:05 — Новости Спорта |
Это касается двух игровых дней – сегодняшнего и завтрашнего.
Лига поддержала решение игроков. НХЛ скорректирует оставшуюся часть расписания второго раунда.
Таким образом, не состоятся матчи
«Сообщество темнокожих продолжает сталкиваться с болезненными переживаниями. Лига и профсоюз игроков признают, что еще предстоит проделать огромную работу, прежде чем мы сможем сыграть соответствующую роль в обсуждении вопросов социальной справедливости.
Мы понимаем, что трагедии с участием Джейкоба Блэйка, Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других требуют от нас осознать этот момент.
Мы обязуемся работать над тем, чтобы с помощью нашего спорта повлиять на позитивные изменения в обществе», – говорится в сообщении НХЛ.
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НХЛ официально подтвердила отмену ближайших матчей розыгрыша Кубка Стэнли.
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