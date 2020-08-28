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НХЛ подтвердила перенос двух игровых дней Кубка Стэнли на фоне стрельбы в чернокожего в Висконсине

28.08.2020 15:05 — Новости Спорта |  
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НХЛ официально подтвердила отмену ближайших матчей розыгрыша Кубка Стэнли.

Это касается двух игровых дней – сегодняшнего и завтрашнего.

Лига поддержала решение игроков. НХЛ скорректирует оставшуюся часть расписания второго раунда.

Таким образом, не состоятся матчи «Айлендерс»«Филадельфия», «Ванкувер»«Вегас», «Бостон»«Тампа» и «Даллас»«Колорадо».

«Сообщество темнокожих продолжает сталкиваться с болезненными переживаниями. Лига и профсоюз игроков признают, что еще предстоит проделать огромную работу, прежде чем мы сможем сыграть соответствующую роль в обсуждении вопросов социальной справедливости.

Мы понимаем, что трагедии с участием Джейкоба Блэйка, Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других требуют от нас осознать этот момент.

Мы обязуемся работать над тем, чтобы с помощью нашего спорта повлиять на позитивные изменения в обществе», – говорится в сообщении НХЛ.

 
 
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НХЛ официально подтвердила отмену ближайших матчей розыгрыша Кубка Стэнли.
 
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