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В 2019-м году государство выделило на развитие футбола в Беларуси 71,7 миллионов долларов
28.08.2020 15:05 — Новости Спорта |
В 2019-м году государство выделило на развитие футбола в Беларуси 150 миллионов рублей (71,7 миллионов долларов по среднему курсу за 2019-й год – Tribuna.com).
Об этом сообщил заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик.
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В 2019-м году государство выделило на развитие футбола в Беларуси 150 миллионов рублей (71,7 миллионов долларов по среднему курсу за 2019-й год – Tribuna.com).
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