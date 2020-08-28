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Live-лотереи LIW в Maxline!
28.08.2020 15:05 — Новости Спорта |
На сайте букмекерской компании Maxline уже доступны для ставок более 15 крутых Live-лотерей LIW, среди которых: счастливая «6» (35 из 48), 5 из 48, 7 из 48, 5 из 20, 10 из 20, 1 из 37, кено 5 из 80, кено 10 из 80, кено 20 из 80, 5 из 80, 10 из 80, 20 из 80, 30 из 80, 40 из 80, 50 из 80.
В каждой лотереи Вам предлагается верно предсказать определенное количество номеров выпавших шаров. Ставка выигрывает, если выбранные Вами номера выпадут.
В Live-лотереи “1 из 37” у Вас также есть возможность сделать ставку на цвет выпавшего шара и диапазон чисел, в котором выпадет шар.
А в “Специальных студиях” можно делать ставки на цвет и номер первого выпавшего шара, сумму первых 5 шаров, количество четных/нечетных шаров и др.
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