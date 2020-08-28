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Дмитрий Басков: «Если Латвия откажется проводить совместный ЧМ, то у нас достаточно ресурсов, чтобы провести его самостоятельно»
28.08.2020 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Гендиректор минского «Динамо» и исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков поделился мнением о подготовке к проведению совместного с Латвией ЧМ-2021.
«У нас есть контрактные обязательства по проведению чемпионата мира по хоккею с латвийским оргкомитетом, но если по каким-то причинам латвийская сторона откажется проводить совместный чемпионат, то у нас достаточно ресурсов и возможностей инфраструктуры, чтобы провести его самостоятельно», – заявил Басков.
Сегодня в Доме правительства состоялось заседание организационного комитета чемпионата мира-2021 по хоккею, который должен пройти в Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня.
Ранее сообщалось, что Латвия начнет переговоры с IIHF о
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Дмитрий Басков: «Если Латвия откажется проводить совместный ЧМ, то у нас достаточно ресурсов, чтобы провести его самостоятельно»
Гендиректор минского «Динамо» и исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков поделился мнением о подготовке к проведению...
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