Дмитрий Басков: «Если Латвия откажется проводить совместный ЧМ, то у нас достаточно ресурсов, чтобы провести его самостоятельно»

Источник материала: Tribuna.com

Гендиректор минского «Динамо» и исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков поделился мнением о подготовке к проведению совместного с Латвией ЧМ-2021.

«У нас есть контрактные обязательства по проведению чемпионата мира по хоккею с латвийским оргкомитетом, но если по каким-то причинам латвийская сторона откажется проводить совместный чемпионат, то у нас достаточно ресурсов и возможностей инфраструктуры, чтобы провести его самостоятельно», – заявил Басков.

Сегодня в Доме правительства состоялось заседание организационного комитета чемпионата мира-2021 по хоккею, который должен пройти в Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что Латвия начнет переговоры с IIHF о переносе игр ЧМ-2021 из Беларуси в другую страну.