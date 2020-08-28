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Базанов сообщил, что следующий тур ЧБ может пройти со зрителями
28.08.2020 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, АБФФ объявила о том, что матчи во всех лигах будут проходить без зрителей. В федерации отказались называть причину такого решения, но, скорее всего, она связана с политической обстановкой в стране и массовыми мирными протестами в разных городах Беларуси.
После президентских выборов 9 августа был отменен тур чемпионата, а матчи переносились. Позже турнир был возобновлен.
Сегодня председатель АБФФ Владимир Базанов, который участвует в провластном велопробеге, заявил, что ожидается проведение уже следующего тура чемпионата со зрителями.
Матчи 23-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге запланированы на 11 сентября.
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Как сообщалось ранее, АБФФ объявила о том, что матчи во всех лигах будут проходить без зрителей.
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