Базанов сообщил, что следующий тур ЧБ может пройти со зрителями

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, АБФФ объявила о том, что матчи во всех лигах будут проходить без зрителей. В федерации отказались называть причину такого решения, но, скорее всего, она связана с политической обстановкой в стране и массовыми мирными протестами в разных городах Беларуси.

После президентских выборов 9 августа был отменен тур чемпионата, а матчи переносились. Позже турнир был возобновлен.

Сегодня председатель АБФФ Владимир Базанов, который участвует в провластном велопробеге, заявил, что ожидается проведение уже следующего тура чемпионата со зрителями.

Матчи 23-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге запланированы на 11 сентября.