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Шкурин на мове прислал письмо в АБФФ об отказе не только выступать за сборную, но и приезжать в страну при Лукашенко

28.08.2020 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня председатель АБФФ Владимир Базанов, который участвует в провластном велопробеге, прокомментировал ситуацию с нападающим ЦСКА Ильей Шкуриным, который ранее сделал громкое заявление: футболист отказался выступать за сборную Беларуси, пока в стране будет президентом Александр Лукашенко.

Как рассказал глава АБФФ, игрок прислал в федерацию письмо на белорусском языке, в котором не только отказался выступать за команду, но и приезжать в страну при Лукашенко.

Илья Шкурин: «Представлять интересы сборной отказываюсь, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь»

Сергей Гуренко: «Я Шкурина не осуждаю. Но в сборной ты не за Лукашенко играешь или за ОМОН, а за людей»

 

 

 
 
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Сегодня председатель АБФФ Владимир Базанов, который участвует в провластном велопробеге, прокомментировал ситуацию с нападающим ЦСКА Ильей Шкуриным, который...
 
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