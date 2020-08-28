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Шкурин на мове прислал письмо в АБФФ об отказе не только выступать за сборную, но и приезжать в страну при Лукашенко
28.08.2020 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня председатель АБФФ Владимир Базанов, который участвует в провластном велопробеге, прокомментировал ситуацию с нападающим ЦСКА Ильей Шкуриным, который ранее сделал громкое заявление: футболист отказался выступать за сборную Беларуси, пока в стране будет президентом Александр Лукашенко.
Как рассказал глава АБФФ, игрок прислал в федерацию письмо на белорусском языке, в котором не только отказался выступать за команду, но и приезжать в страну при Лукашенко.
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Шкурин на мове прислал письмо в АБФФ об отказе не только выступать за сборную, но и приезжать в страну при Лукашенко
Сегодня председатель АБФФ Владимир Базанов, который участвует в провластном велопробеге, прокомментировал ситуацию с нападающим ЦСКА Ильей Шкуриным, который...
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