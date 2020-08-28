Шкурин на мове прислал письмо в АБФФ об отказе не только выступать за сборную, но и приезжать в страну при Лукашенко

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня председатель АБФФ Владимир Базанов, который участвует в провластном велопробеге, прокомментировал ситуацию с нападающим ЦСКА Ильей Шкуриным, который ранее сделал громкое заявление: футболист отказался выступать за сборную Беларуси, пока в стране будет президентом Александр Лукашенко.

Как рассказал глава АБФФ, игрок прислал в федерацию письмо на белорусском языке, в котором не только отказался выступать за команду, но и приезжать в страну при Лукашенко.

Илья Шкурин: «Представлять интересы сборной отказываюсь, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь»

Сергей Гуренко: «Я Шкурина не осуждаю. Но в сборной ты не за Лукашенко играешь или за ОМОН, а за людей»