|
Виктор Лукашенко о велопробеге: «Разделение народа – для Беларуси это не характерно. Поэтому цель и сегодняшней акции – единение, консолидация нации»
28.08.2020 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко на сегодняшнем велопробеге поделился мнением о ситуации в Беларуси.
– Сейчас немножко идет такое противостояние немножко разделившихся белорусов на две части. На ваш взгляд, насколько это спортивно, если мы говорим об этом на спортивном празднике.
– Разделение народа – для Беларуси это не характерно. Поэтому цель и сегодняшней акции – наоборот единение, консолидация нации. И спорт – один из основных направлений, где можно это сделать. У нас всегда была одна команда, мы всегда шли к одной цели и защищали честь нашей страны.
– Что бы вы сказали своим идеологическим соперникам?
– Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать, поразмыслить хорошо, подумать и прийти к правильному мнению. Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то. Очень даже хорошо, я всегда хотел бы, чтобы у нас разные мнения были.
Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению», – сказал Виктор Лукашенко для RT.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктор Лукашенко о велопробеге: «Разделение народа – для Беларуси это не характерно. Поэтому цель и сегодняшней акции – единение, консолидация нации»
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко на сегодняшнем велопробеге поделился мнением о ситуации в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)