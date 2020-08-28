Виктор Лукашенко о велопробеге: «Разделение народа – для Беларуси это не характерно. Поэтому цель и сегодняшней акции – единение, консолидация нации»

Источник материала: Tribuna.com

Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко на сегодняшнем велопробеге поделился мнением о ситуации в Беларуси.

– Сейчас немножко идет такое противостояние немножко разделившихся белорусов на две части. На ваш взгляд, насколько это спортивно, если мы говорим об этом на спортивном празднике.

– Разделение народа – для Беларуси это не характерно. Поэтому цель и сегодняшней акции – наоборот единение, консолидация нации. И спорт – один из основных направлений, где можно это сделать. У нас всегда была одна команда, мы всегда шли к одной цели и защищали честь нашей страны.

– Что бы вы сказали своим идеологическим соперникам?

– Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать, поразмыслить хорошо, подумать и прийти к правильному мнению. Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то. Очень даже хорошо, я всегда хотел бы, чтобы у нас разные мнения были.

Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению», – сказал Виктор Лукашенко для RT.