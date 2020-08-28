Азаренко вышла в финал теннисного турнира Цинциннати

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в финал теннисного турнира "Цинциннати", который проходит в этом году в Нью-Йорке, передает Sputnik.

В полуфинале соревнований категории ATP Masters белоруска, занимающая 59-ю позицию в рейтинге WTA, встречалась с британкой Йоханной Конта (15 WTA).

Первый сет Азаренко проиграла представительнице Великобритании со счетом 4:6, однако затем взяла два сета – 6:4, 6:1. Встреча теннисисток продолжалась два часа и 20 минут.