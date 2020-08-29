Спортивная общественность выступила с требованием провести повторные выборы президента Беларуси. Среди подписавшихся – Мазуренок, Станюта, Арзамасова, Герасименя, Гуськова и Романовская

Источник материала: Tribuna.com

Спортивная общественность выступила с заявлением против насилия.

«Мы нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступающие в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивающие интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов Президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан.

Мы все верим, что среди сотрудников правоохранительных органов есть достойные люди и настоящие профессионалы. Тем не менее, очевидно, что ряд сотрудников отдали, а другие сотрудники исполнили преступные приказы по применению необоснованной, зачастую непропорциональной, силы в отношении граждан Республики Беларусь.

Руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, ее законодательством, мы, являясь частью народа Республики Беларусь – источника власти, нижеподписавшиеся требуем:

1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы Президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. Требуем провести повторные выборы Президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставку действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.

2. Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности.

3. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.

4. Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в Президенты Республики Беларусь.

5. Выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.

6. Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.

В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны, или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты», – говорится в заявлении.

Подпись под заявлением поставили:

1. Андрей Кравченко

Серебряный призер Олимпады-2008, чемпион Европы, серебряный призер двух чемпионатов мира по легкой атлетике. Заслуженный мастер спорта.

2. Дмитрий Асанов

Боксер, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира-2015, победитель II Европейских игр-2019, серебряный призер I Европейских игр-2015.

3. Степан Попов

Чемпион мира и Европы, победитель l Европейский игр по самбо. Заслуженный мастер спорта. Обладатель мирового диплома в спорте «FairPlay».

4. Александра Герасименя

Двукратная серебряная призерка Олимпиады-2012, бронзовая призерка Олимпиады-2016, чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта.

5. Наталия Лещик

Серебряный призер Олимпиады-2012, чемпионка и многократный призер чемпионатов Европы и этапов Кубка Мира по художественной гимнастике. Заслуженный мастер спорта.

6. Эльвира Герман

Чемпионка Европы-2018 по легкой атлетике.

7. Марина Арзамасова

Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике. Чемпионка мира-2015 и чемпионка Европы-2014.

8. Анна Гуськова

Олимпийская чемпионка по фристайлу.

9. Александра Романовская

Чемпионка мира по фристайлу-2019.

10. Николай Козеко

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу.

11. Екатерина Снытина

Капитан национальной команды Республики Беларусь по баскетболу.

12. Елена Левченко

Финалист женской НБА-2010, лучшая центровая чемпионата мира-2010, бронзовый призер чемпионата Европы-2007.

13. Ольга Мазуренок

Заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы по легкой атлетике (марафон, Берлин-2018).

14. Елена Климова

Тренер по плаванию, заслуженный тренер Беларуси.

15. Василий Хомутовский

Экс–голкипер сборной Беларуси, чемпион Беларуси, 2-кратный чемпион Румынии, обладатель Кубка Румынии. Тренер вратарей брестского «Динамо».

16. Александр Куль

Баскетболист, бывший игрок национальной сборной Беларуси.

17. Наталья Петракова

Мастер спорта международного класса, старший тренер женской национальной команды по гандболу.

18. Карина Ежикова

Мастер спорта, игрок национальной сборной Беларуси по гандболу.

19. Артур Удрис

Член сборной Беларуси по волейболу, призер чемпионата Катара, бронзовый призер клубного чемпионата Катара, трехкратный чемпион Беларуси, двукратный обладатель Кубка страны.

20. Дмитрий Дюбин

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике, член национальной команды, бронзовый призер чемпионата Европы-2018, серебряный призер Кубка Европы-2019.

21. Владимир Михута

МСМК по гандболу СССР, 2-кратный серебряный призер чемпионата СССР, 3-кратный чемпион СССР, обладатель Кубка европейских стран, трехкратный победитель Кубка СССР.

22. Светлана Куделич

МСМК по легкой атлетике, бронзовый призер ЧЕ среди юниоров, двукратный серебряный призер ЧЕ.

23. Арина Мосько

Игрок национальной сборной Беларуси по баскетболу.

24. Анна Брич

Игрок национальной сборной Беларуси по баскетболу.

25. Анжела Паим-Красковская

Чемпионка мира, чемпионка Европы по самбо.

26. Анфиса Касьянова

Член Белорусской федерации современного пятиборья, чемпионка и призер первенств мира и Европы, чемпионка мира в категории «мастерс».

27. Александр Опейкин

Директор гандбольного клуба «Витязь», инспектор Европейский гандбольной федерации по маркетингу.

28. Сергей Еременко

Тренер отделения самбо, учреждение ГЦОР единоборств г.Минска.

29. Константин Яковлев

Главный тренер гандбольного клуба «Витязь», мастер спорта.

30. Иван Турончик

Дзюдоист.

31. Александр Маркелов

Гандболист, бывший игрок национальной и молодежных сборных Беларуси.

32. Дмитрий Катаев

Хоккейный тренер.

33. Денис Гавриленко

Тренер мужской кадетской сборной по фехтованию на шпагах.

34. Иван Грунтов

Редактор сайта Hockey.by, официального ресурса Федерации хоккея Беларуси.

35. Анастасия Архипова

Заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо, член национальной сборной по самбо.

36. Дмитрий Базылев

Самый титулованный самбист Беларуси, 6-кратный чемпиона мира, заслуженный мастер спорта, главный тренер национальной команды по самбо.

37. Елена Куль (Миклашевич)

Мастер спорта по волейболу.

38. Роман Богодухов

Основатель теннисной лиги в Беларуси, организатор теннисных турниров.

39. Анатолий Мартыненко

Мастер спорта Беларуси по боксу. 8 лет проработал в СДЮШОР Минска, перед выборами уволился.

40. Андрей Чернявский

Мини-футбол, пляжный футбол, клуб «Дорожник», обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси.

41. Антон Рогач

Специалист по рекламе и PR ХК Динамо Минск; спортивный журналист.

42. Инна Чарыкова

Спортивный психолог в РНПЦ, кандидат медицинских наук.

43. Елизавета Гататуллина

Футбольный клуб «Динамо-Минск», специалист по связям с общественностью.

44. Ангелина Пирская

Мастер спорта по дзюдо и самбо, чемпионка и призер чемпионатов мира и Европы по самбо.

45. Николай Цынкевич

ПБК ЦСКА (Москва), руководитель пресс-службы.

46. Диана Воронович

Мастер спорта по хоккею на траве, ХК «Виктория».

47. Владимир Казанцев

Тренер-массажист национальной команды Беларуси по боксу.

48. Андрей Иванов

Репортер телеканала «Беларусь 5».

49. Анна Ящук

Игрок национальной сборной Беларуси по гандболу.

50. Евгений Алексиевич

Мастер спорта международного класса, неоднократный призер чемпионатов Европы и мира, боевое самбо.

51. Вячеслав Хамулькин

Тренер ГЦОР по водным видам спорта (прыжки в воду).

52. Александр Филанович

Бывший профессиональный футболист.

53. Егор Бубен

Спортивный директор велоклуба «Фереи».

54. Александр Ваховяк

Мастер спорта международного класса по дзюдо, член национальной команды по дзюдо, призер чемпионата мира по самбо.

55. Лейла Аббасова

Член национальной команды по самбо, мастер спорта международного класса, многократный призер чемпионатов мира и Европы по самбо.

56. Максим Паршуто

Бывший пресс-секретарь футбольного клуба «Крумкачы», бывший главный редактор «Трибуны» Sports.ru.

57. Алена Косцова

Мастер спорта, член национальной сборной Беларуси по пулевой стрельбе.

58. Александра Хмельницкая

Мастер спорта, чемпионка Беларуси по фехтованию.

59. Виктор Клабук

МСРБ по греко-римской борьбе, неоднократный чемпион и призер первенства Беларуси. Тренер СДЮШОР №1 Молодечненского райисполкома.

60. Максим Сацук

Призер чемпионата Европы по дзюдо до 23 лет, призер первенства Европы по самбо среди молодежи, неоднократный чемпион и призер международных и республиканских соревнований.

61. Константин Грибов

Исполнительный директор Белорусской федерации конного спорта.

62. Александр Строк

Пресс-секретарь ФК «Динамо-Минск»

63. Игорь Максименко

Большой теннис, пляжный теннис. Призер и победитель международных первенств по теннису в одиночном и парном разрядах, победитель Latvian open-2016 по пляжному теннису.

64. Александр Дмитриев

Тренер по теннису.

65. Елена Масейкова

Инструктор-методист, РЦОП по ЗВС Раубичи.

66. Олег Михалович

Борьба греко-римская. МСМК. Неоднократный призёр Чемпионатов Европы. 5-е место на ОИ в Пекине. Старший тренер Сборной РБ 2010-2013 г.

67. Евгений Сошко

Тренер-массажист национальной сборной Беларуси по хоккею U-18.

68. Наталия Угляница

Менеджер ООО «Велосипедный клуб «Минск».

69. Андрей Пимахин

Мастер спорта по волейболу.

70. Елизавета Багрова

Тренер-преподаватель БАЭГГ.

71. Алексей Федярин

Мастер спорта по фехтованию, МГ СДЮШОР профсоюзов по фехтованию, тренер-преподаватель.

72. Егор Лях

Гандболист, бывший игрок ГК «Витязь».

73. Павел Тихонов

Член национальной сборной Беларуси по современному пятиборью. Бронзовый призер этапа Кубка мира-2015, бронзовый призер ЧМ-2017 в эстафете.

74. Андрей Эктов

Специалист по работе со спонсорами и партнерами ФК «Динамо-Минск».

75. Алина Цурикова

Руководитель лицензионной программы II Европейских игр, ответственный секретарь Белорусской федерации гонок с препятствиями, МС по фехтованию, КМС по современному пятиборью.

76. Анастасия Ларочкина

КМС по художественной гимнастике, бывший член молодежной сборной РБ. Педагог-хореограф.

77. Сергей Кузьмин

Бывший член национальной сборной по боксу, участник и призер чемпионатов мира и Европы.

78. Елена Гендель

Белорусская волейболистка, бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи, многократная чемпионка России, серебряная чемпионка Польши, игрок команды «Ленинградка».

79. Ангелина Щерба (Гладкая)

Мастер спорта по художественной гимнастике, призер чемпионата Европы-2007 в Баку.

80. Ренат Валеев

Мастер спорта по дзюдо.

81. Анатолий Редин

Спортивный фотокорреспондент.

82. Антонина Довгаль

Мастер спорта по художественной гимнастике, тренер-преподаватель РЦОПа.

83. Виктор Ченцов

Бодибилдинг, КМС, чемпион Беларуси-2012.

84. Мария Шулякевич

Инструктор-методист РЦОП по ЗВС Раубичи, мастер спорта.

85. Екатерина Пастак

Психолог, РЦОП по фристайлу.

86. Александра Панькина

Бронзовый призер Олимпиады-1996 в Атланте (гребля академическая).

87. Ян Судиловский

МСМК по боксу, член национальной сборной Беларуси до 2016 года, призер всемирной универсиады в Казани, чемпион Европы, финалист чемпионата мира среди студентов, многократный победитель национальных чемпионатов и Кубков.

88. Вадим Радкевич

ГУ РЦОП «Стайки», тренер-методист.

89. Ярослав Радюк

Член национальной команды по современному пятиборью, третье место в эстафете на ЧМ-2017 среди юниоров, ЧЕ-2017 среди молодежи до 24 лет (первое место личное и командное).

90. Валентина Нестерук

Мастер спорта, член национальной сборной Беларуси по гандболу.

91. Никита Старовойтов

Тренер-массажист национальной женской сборной Беларуси по тяжелой атлетике.

92. Алексей Селивончик

ФК «Динамо-Минск», специалист по маркетингу.

93. Антон Плахов

Маркетолог ФК Динамо-Минск».

94. Алексей Пыжик

ФК «Динамо-Минск», специалист по связям с болельщиками.

95. Алесь Петрукович

ФК «Динамо-Минск», специалист по организации мероприятий.

96. Дмитрий Руто

Журналист спортивного сайта by tribuna.com.

97. Дмитрий Островский

Мастер спорта, серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров. Чемпион Беларуси. Член национальной сборной, многократный победитель республиканских соревнований.

98. Олег Дубицкий

Легкая атлетика.

99. Павел Ситенков

Мастер спорта, неоднократный победитель и призер чемпионатов и Кубков Беларуси по плаванию. До недавнего времени старший тренер национальной команды по плаванию.

100. Алеся Есипович

Мастер спорта по спортивной гимнастике, РЦОП по водным видам спорта. Инструктор-методист по современному пятиборью, тренер-хореограф по синхронному плаванию.

101. Андрей Рыжанков

Ведущий специалист по маркетингу, федерация хоккея Республики Беларусь.

102. Анастасия Тарахович

Мастер спорта международного класса по синхронному плаванию, бывший член национальной сборной.

103. Эльмира Вардак

Мастер спорта международного класса по синхронному плаванию.

104. Сергей Демяшкевич

Греко-римская борьба. Чемпион мира и Европы, победитель Кубка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Барселоне.

105. Сергей Кайко

Экс-главный редактор «Прессбола».

106. Константин Клименков

Бронзовый призер чемпионата Европы по велоспорту, гонщик велоклуба «Фереи».

107. Анна Авраменко

Маркетолог Федерации хоккея Беларуси

108. Александр Осипов

Начальник отдела маркетинга и рекламы Федерации хоккея Беларуси.

109. Анастасия Черных

Председатель Апелляционного комитета Федерации хоккея Беларуси, ведущий специалист по правовому обеспечению.

110. Жанна Атавина

Исполнительный директор Белорусской федерации бадминтона.

111. Анна Шило

Волейбол, инструктор-методист.

112. Владимир Ламеко

Чемпион мира и Европы по шотокан карате.

113. Александр Пивоваров

Тренер-механик сборной Беларуси по стрельбе.

114. Оксана Ляльковская

Директор БК Мещерякова.

115. Павел Чайков

Мастер спорта по плаванию, финалист юношеских чемпионатов Европы

116. Михаил Мицик

МСМК по современному пятиборью, ЧМ-2010, серебряный призер ЧМ-2007, -2008 (юниоры).

117. Андрей Радюк

Волейболист, 6-кратный победитель чемпионата Беларуси, чемпион Казахстана, многолетний член сборной Беларуси.

118. Лаура Чарашвили

Мастер спорта по вольной борьбе.

119. Анна Кецко (Дранчук)

Мастер спорта по синхронному плаванию, член сборной Беларуси.

120. Сергей Мордасевич

Журналист газеты «Прессбол».

121. Арсений Денскевич

Тренер по хоккею с шайбой.

122. Николай Иванов

Журналист газеты «Прессбол».

123. Захар Закревский

Мастер спорта по плаванию, тренер.

124. Александр Бушков

Гандболист польского «Гурника».

125. Павел Авдоченко

Игрок сборной Беларуси по волейболу, обладатель 4 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовой медали Кубка Беларуси, серебра Золотой Евролиги.

126. Алексей Переверзев

Мастер спорта по легкой атлетике, тренер РЦОП.

127. Антон Латкин

Член сборной Беларуси по плаванию, МСМК, бронзовый призер ЧЕ, ЧМ.

128. Сергей Антонович

Член сборной Беларуси по волейболу, пятикратный обладатель Кубка Беларуси.

129. Денис Халимов

КМС по дзюдо и самбо, игрок по американскому футболу.

130. Андрей Лайтер

Тренер по гребле на байдарках и каноэ, мастер спорта.

131. Константин Магалецкий

Игрок сборной Беларуси по пляжному волейболу.

132. Константин Шунин

Маркетолог газеты «Прессбол».

133. Анастасия Яцевич

МСМК по легкой атлетике, член сборной Беларуси.

134. Владимир Ермалкович

Неоднократный призер чемпионата Беларуси по карате. Председатель Федерации бразильского джиу-джитсу, валетудо и лута-ливре.

135. Иван Ходатович

Мастер спорта по легкой атлетике.

136. Игорь Жаворонок

Тренер РЦОПа по легкой атлетике.

137. Демьян Турчин

ЗМС по гребле на байдарках, 2-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы, обладатель 6-го места на ОИ в Афинах.

138. Алексей Боровский

Тренер МГ «Сдюшор» по прыжкам в воду.

139. Анна Уполовнева

МС по плаванию, участник девичьего ЧЕ, победительница и призер чемпиона Беларуси.

140. Виктор Березовик

Мастер спорта по хоккею на траве, главный тренер ХК «Виктория».

141. Евгения Щербач (Демещенко)

Мастер спорта по фехтованию, тренер РГУОР.

142. Екатерина Скрабатун

Член сборной Беларуси по волейболу, неоднократный призер и обладатель Кубка Беларуси, призер чемпионатов Израиля, Румынии, Финляндии, Румынии.

143. Сергей Агафонов

МС по греко-римской борьбе, призер ЧЕ.

144. Михаил Абрамчук

МСМК в толкании ядра, чемпион Беларуси, призер ЧЕ среди молодежи, финалист Всемирной Универсиады в Южной Корее, призер и победитель чемпионата Европы среди молодежи.

145. Богдан Осипенко

Мастер спорта по самбо, участник ЧМ и ЧЕ, тренер клуба единоборств.

146. Ольга Гайдук

Мастер спорта по академической гребле, судья международной категории.

147. Александра Якушева

Мастер спорта по художественной гимнастике, призер ЧЕ, этапов Кубка мира, многократный призер чемпионата Беларуси, тренер.

148. Владимир Криулин

Пресс-секретарь ХК «Динамо-Минск», спортивный журналист.

149. Сергей Азаров

МСМК по шахматам, международный гроссмейстер.

150. Юлия Тарасова

Инструктор-методист по ЗВС «Раубичи».

151. Артем Кудряшов

Игрок сборной Беларуси по волейболу.

152. Сергей Свирков

Заместитель директора гандбольного клуба «Витязь».

153. Андрей Масловский

Журналист сайта by.tribuna.com.

154. Дмитрий Плотницкий

Легкоатлет, участник З-х Олимпиад.

155. Ирина Косцова

КМС по пулевой стрельбе.

156. Владимир Клочок

МС СССР по фигурному катанию, тренер.

157. Ирина Скварчевская

Член сборных СССР, СНГ, Беларуси по легкой атлетике, тренер по ОФП сборной U-16 по баскетболу.

158. Дмитрий Лукашевич

Директор ООО «Отрикс», спортсмен-любитель (футбол и большой теннис).

159. Михаил Мозаков

Бывший пресс-секретарь ХК «Динамо-Минск», журналист «Спортивной панорамы».

160. Яна Милевская

Экс-игрок сборной Беларуси по пляжному волейболу.

161. Влада Сорокина

Спортивный комментатор, МС по синхронному плаванию.

162. Алексей Норман

Автор «Прессбола» и блогер by.tribuna.com.

163. Владислав Татур

Комментатор.

164. Максим Подольский

Чемпион Беларуси по карате, неоднократный чемпион и призер чемпионатов Словакии, Польши, Латвии, Украины, участник молодежных чемпионатов Европы.

165. Андрей Павлик

МСМК по прыжкам в воду, призер гран-при, финалист ЧМ и ЧЕ, многократный чемпион Беларуси.

166. Илья Конев

Пресс-атташе гандбольного клуба «Витязь».

167. Максим Лорченко

Юрист, бывший исполнительный директор Белорусской федерации велосипедного спорта.

168. Александр Брацков

МС по плаванию, победитель и призер международных соревнований, неоднократный победитель и призер Кубков и чемпионатов Беларуси.

169. Александр Николайчук

Старший тренер сборной Беларуси по фехтованию, РЦОП.

170. Сергей Григоров

Тренер-преподаватель по плаванию ГЦОР по водным видам спорта.

171. Александр Ивулин

Журналист by.tribuna.com.

172. Александр Грачев

РЦОП по ЗВС «Раубичи».

173. Анастасия Шкулева

МСМК по синхронному плаванию, член сборной Беларуси, тренер в РЦОП.

174. Вадим Панков

МС по боксу, член национальной команды, чемпион Беларуси, участник Европейских игр-2019, многократный победитель и призер международных соревнований.

175. Павел Бондаровец

Тренер-преподаватель по плаванию, ГЦОП по водным видам спорта.

176. Александр Покало

Тренер по греко-римской борьбе.

177. Михаил Нежура

Бывший член сборной Беларуси по гандболу, МСМК.

178. Екатерина Прокопенко

ЗМС по самбо, член национальной команды, двукратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы.

179. Николай Гончаров

Директор клуба боевых искусств «УНМЭЙ». За 3 года делегировали 6 человек в состав молодежной и национальной команд.

180. Татьяна Гайдук

МСМК по академической гребле.

181. Олег Чирицо

Чемпион Европы по тяжелой атлетике, начальник национальной команды Беларуси.

182. Илья Ходкевич

МСМК по самбо, победитель кубка мира и Европы по боевому самбо.

183. Константин Полей

Мастер спорта по дзюдо, председатель ГГСОО клуб дзюдо «Прайд».

184. Мария Смолячкова

МСМК по легкой атлетике, чемпионка мира среди юниоров и молодежи, участница двух ОИ.

185. Дарья Борисевич

МСМК, член сборной Беларуси по легкой атлетике, призер Европейских игр.

186. Алексей Каминский

МС по прыжкам в воду, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта БГУ.

187. Руслан Агамалыев

Греко-римская борьба, мастер спорта.

188. Максим Островский

Ведущий на матчах ФК «Динамо Минск», ГК СКА, национальных сборных Беларуси по гандболу.

189. Сергей Молчан

МС по легкой атлетике, преподаватель, тренер.

190. Ирина Жевняк

Тренер-администратор сборной Беларуси по греко-римской борьбе.

191. Ева Хрущева

Специалист по работе с клиентами, Федерация хоккея Беларуси.

192. Марина Будай

Тренер по волейболу.

193. Татьяна Ярошевич

ГЦОР по водным видам спорта, тренер преподаватель по прыжкам в воду, мастер спорта.

194. Николай Шах

МСМК, чемпион Беларуси, 5-е место на II Европейских играх.

195. Кирилл Кручок

Тренер-администратор национальной команды по фристайлу, судья международной категории.

196. Юлия Зусманович

Спортивная гимнастика, КМС. Тренер МГСДЮШОР профсоюзов.

197. Анастасия Бурбицкая

Тренер по прыжкам в воду, ГЦОР по водным видам, мастер спорта.

198. Андрей Трацевский

Мастер спорта по боксу.

199. Артем Фандо

Заместитель главного редактора «Прессбола».

200. Евгений Соловьев

Менеджер сборной Беларуси по флаг-футболу, чемпион Беларуси-2013 по флаг-футболу.

201. Анастасия Сорокина

Председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ, международный мастер спорта по шахматам, международный арбитр.

202. Дарья Цедрик

КМС, чемпионка Беларуси по лыжным гонкам.

203. Марина Цедрик

БГУ, КФВиС, старший преподаватель.

204. Вячеслав Пашук

Айс Кросс Даунхилл.

205. Дмитрий Глушаков

Призер юношеского ЧМ, тренер национальной команды по фристайлу.

206. Александр Голенчук

Пресс-секретарь ФК «Ислочь».

207. Дарья Полянская

Тренер по прыжкам в воду, ГЦОР по водным видам спорта.

208. Петр Крищик

МС по баскетболу, тренер СДЮШ «Горизонт».

209. Алла Крищик

МС по баскетболу, тренер СДЮШ «Горизонт».

210. Николай Стадуб

МСМК по греко-римской борьбе, призер ЧМ по студентам, победитель и призер международных соревнований, участник ЧЕ и ЧМ, завоевал лицензию на ОИ-2020.

211. Кирилл Кирпичев

МС по фехтованию, член национальной команды, победитель и призер республиканских и международных соревнований.

212. Евгения Старовойтова

МС по лыжным гонкам, ПВТ.

213. Ольга Хроль

МС, старший тренер-преподаватель СДЮШОР № 4 БФСО «Динамо».

214. Сергей Серков

Неоднократный чемпион Беларуси, член сборной по легкой атлетике.

215. Андрей Плешков

МСМК по академической гребле, обладатель Кубка мира-2004, финалист ОИ-2004, бронзовый призер ЧЕ-2007.

216. Павел Остроух

Руководитель Лиги осиповичского района по футболу.

217. Николай Богданек

Старший тренер по греко-римской борьбе.

218. Павел Волчецкий

Экс-тренер ФК «Крумкачы», вратарь и капитан столбцовского «Кронона».

219. Михаил Ратников

МС по легкой атлетике, рекордсмен Беларуси.

220. Игорь Дудик

МС по гребле на байдарках и каноэ, тренер.

221. Дмитрий Давыдик

МСМК по гиревому спорту, трехкратный победитель ЧМ, призер ЧЕ, многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков Беларуси.

222. Сергей Южик

Пресс-секретарь НФК «Крумкачы».

223. Александр Козлович

Тренер по греко-римской борьбе МГЦОР им. А.В. Медведя.

224. Павел Шурмей

МСМК по академической гребле, финалист ОИ-2004, обладатель Кубка мира-2004.

225. Денис Коваленок

НФК «Крумкачы», режиссер прямых трансляций и видеомонтажер.

226. Мария Дементьева

КМС по фехтованию, призер чемпионата Беларуси, член нацициональной команды (2007-2008).

227. Артемий Черников

Хоккеист, чемпион Беларуси-2020, обладатель Кубка Руслана Салея-2020, выступал за юношескую сборную ЧМ-2014 и МЧМ-2016, игрок ХК «Динамо-Молодечно».

228. Андрей Толчиков

6-кратный чемпион мира и Европы среди молодежи по шашкам.

229. Владислав Лычик

РЦОР по гандболу, тренер-преподаватель.

230. Валерий Причинец

Спортивный журналист.

231. Александр Кривцун

Бывший врач БК «Цмокi», национальных сборных Беларуси по баскетболу и гандболу.

232. Андрей Жигалко

МСМК по шахматам, международный гроссмейстер, чемпион Беларуси-2011, многолетний член сборной Беларуси, участник шести Всемирных Шахматных Олимпиад.

233. Ольга Вилькина

МС по карате, 28-кратная чемпионка мира и 27-кратная чемпионка Европы по шотокан карате-до.

234. Виталий Рак

Тренер по каратэ, чемпион Беларуси-2015 по каратэ. Подготовил 5 мастеров спорта, бронзового призера МЧМ-2017, 5 спортсменов в составе сборных команд по каратэ.

235. Евгений Кемстач

Пресс-секретарь хоккейного клуба «Химик-Новополоцк».

236. Владислав Рудаков

Маркетолог НФК «Крумкачы».

237. Антон Шунто

Футболист ФК «Крумкачы» (2014-2019).

238. Ирина Карачева

МСМК по конному виду спорта, тренер республиканского центра.

239. Кирилл Долгоруков

Баскетболист, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта БГУ.

240. Оксана Долгорукова (Дубойская)

МС СССР по баскетболу, чемпионка Европы в составе молодежной сборной СССР.

241. Петр Ходасевич

МС по легкой атлетике, чемпион и призер чемпионата Беларуси.

242. Никита Решетник

МС по каратэ, вице-чемпион Европы, призер премьер-лиг в составе национальной команды.

243. Яна Андреенко

МС по фехтованию, победительница Кубка мира по юниорам.

244. Ольга Ефименко

МС по каратэ, тренер.

245. Владислав Воронин

Журналист спортивного сайта sportarena.by.

246. Виктория Мартынова

Экс-игрок молодежной сборной по волейболу, тренер по ОФП и АФК.

247. Никита Горностаев

Неоднократный победитель первенств Европы и мира по юношам и юниорам по современному пятиборью.

248. Тимофей Зиновьев

Руководитель интернет-проекта Football.by.

249. Евгений Мазуро

Начальник команды, старший тренер и и.о. директора ХК «Локомотив-Орша».

250. Никита Жолудев

МС по дюдо и самбо, бывший член сборной Беларуси, бронзовый призер ЧЕ и серебряный призер ЧМ среди юношей, неоднократный победитель и призер чемпионатов и Кубков Беларуси.

251. Илья Рахманов

Футболист, руководитель ЛКФ «Урожайная».

252. Дмитрий Беганский

Спортивный сайт By.tribuna.com, глава социальной редакции.

253. Сергей Соков

МСМК, неоднократный чемпион СССР, победитель международных марафонов и рекордсмен.

254. Александр Борисевич

Первый главред «Прессбола», первый президент Ассоциации спортивной прессы Беларуси

255. Яна Зубкова

КМС по легкой атлетике.

256. Владимир Пирог

Руководитель отдела белорусского футбола в «Прессболе».

257. Дмитрий Шершень

МСМК по дзюдо, 2-кратный призер чемпионата Европы, участник ОИ-2016, неоднократный призер и победитель турниров гран-при.

258. Антон Музычкин

Чемпион мира среди юниоров по велоспорту на треке, чемпион Европы среди молодежи.

259. Григорий Трофименков

Журналист «Прессбола».

260. Владимир Довженко

Спортивный журналист, бессменный автор и ведущий телеклуба «Силач».

261. Никита Савченков

Мастер спорта по вольной борьбе. Инструктор-методист в «МГЦОР по борьбе имени А.В.Медведя».

262. Анна Глазкова

Абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер олимпийских игр в Сиднее.

263. Александр Пытко

Двукратный чемпион Европы по велотандему.

264. Дмитрий Шиферштейн

Комментатор, спортивный обозреватель «Вечернего Бреста».

265. Александр Пресман

Международный гроссмейстер по шашкам, чемпион мира в командном зачете.

266. Надежда Остапчук

Титулованная белорусская толкательница ядра, рекордсменка страны, ЗМС, член Координационного совета.

267. Олег Логвин

Олимпийский чемпион-1980 по велоспорту.

268. Евгений Бусло

МГЦОР им. А.В. Медведя. Мастер спорта, тренер по греко-римской борьбе.

269. Никита Мещеряков

8-кратный чемпион Беларуси по баскетболу и бронзовый призер Европейских игр.

270. Сергей Вороник

МСМК по самбо и судьей международной категории.

271. Виталий Кравчук (Гальцов)

Чемпион Европы-2003 и бронзовый призер чемпионата мира-2004 по шашкам среди юниоров.

272. Иван Сапего

Журналист, обозреватель портала «Быстрый центр».

273. Денис Рутенко

Гандболист, Бывший игрок национальной сборной. МСМК, 11-кратный чемпион Беларуси и 8-кратный обладатель Кубка Беларуси.

274. Наталья Белькевич

КМС по гребле на байдарках и каноэ. С 2011 по май 2020 — спортивный функционер (управление спорта, Министерство спорта, Дирекция II Европейских игр).

275. Наталья Адаменя

Мастер спорта по плаванию, неоднократный победитель Чемпионатов и Кубков РБ, Член национальной сборной команды по плаванию 2012, 2013.

276. Евгений Костюкевич

Футболист, бывший вратарь «Крумкачоў».

277. Александра Черникова

Мастер Спорта по художественной гимнастике.

278. Александр Познеков

Тренер по волейболу. С 1999 по 2016 — главный тренер волейбольного клуба «Шахтер» (Солигорск).

279. Сергей Азаркевич

Журналист «Прессбола».

280. Владислав Сплендер

Мастер спорта, чемпион в составе сборной Беларуси на юношеской шашечной Олимпиаде-2003.

281. Егор Мещеряков

Мастер спорта по баскетболу, чемпион Европы среди молодежи 1994, чемпион Беларуси и Украины, вице-чемпион России, баскетболист национальной сборной (1995-2012).

282. Оксана Матвеева

Тренер по плаванию ГЦОР по водным видам спорта.

283. Павел Корначенко

Мастер спорта по вольной борьбе.

284. Алина Кевлич

Тренер по плаванию.

285. Илья Бичун

КМС по греко-римской борьбе, неоднократный призер первенства Беларуси, тренер-преподаватель

286. Роман Стронгин

Экс-начальник управления маркетинга и связей с общественностью ХК «Динамо-Минск», экс-пресс-секретарь ФХБ.

287. Дмитрий Новик

Журналист «Прессбола».

288. Никита Климович

Греко-римская борьба. МСМК. Серебряный призер чемпионата Европы.

289. Олег Хмелевский

Волейбол. Трехкратный чемпион Беларуси, экс-игрок сборной.

290. Олег Иванов

Экс-генеральный директор ЗАО ХК «Динамо-Минск» 2004-2007 гг., директор ООО Гандбольный клуб «БНТУ-БелАЗ» 2007-2009 гг., спортивный директор ЗАО ХК «Динамо-Минск» 2013-2014 гг.

291. Николай Шкляр

МС по волейболу, чемпион Беларуси 2018-2019.

292. Дмитрий Баркан

МС по керлингу, МС по гиревому спорту, капитан сборной Беларуси по керлингу.

293. Алексей Смотрин

Член сборной по керлингу, победитель и призер чемпионата Беларуси.

294. Сергей Аничкин

МС по вольной борьбе.

295. Татьяна Троина

МСМК по баскетболу, бывший член сборной Беларуси, бронзовый призер чемпионата Европы-2007, участница Олимпиад -2008 и -2016, двукратная чемпионка Беларуси.

296. Михаил Сенько

Толкание ядра и метание диска, 1-й разряд.

297. Виктор Булат

МСМК по легкой атлетике. Участник Олимпиады 1996 г. в Атланте. Массажист национальной сборной по футболу.

298. Александр Долкарт

Мастер спорта по боксу.

299. Екатерина Кушнер

МС, чемпионка Беларуси по плаванию.

300. Филипп Матюшонок

Журналист «Прессбола».

301. Инна Родионова

Мастер спорта по баскетболу, бывший член сборной Беларуси.

302. Павел Санкович

Многократный рекордсмен Беларуси по плаванию (с 2005 по 2018 годы), член сборной Беларуси (с 2006 по 2018 годы), участник трех Олимпиад (в 2008, 2012 и 2016 годах), призер чемпионатов мира и Европы.

303. Вадим Пронько

МСМК по волейболу, 5-кратный чемпион Беларуси, 3-кратный обладатель Кубка Беларуси, чемпион Швейцарии.

304. Ольга Хижинкова

Бывший пресс-секретарь брестского «Динамо», мисс Беларуси 2008 года.

305. Петр Заяц

Журналист football.by

306. Андрей Сергиевич

Гандбол. Мастер спорта, чемпион Беларуси.

307. Павел Баранов

Спортивный комментатор, журналист.

308. Денис Паречин

Экс-голкипер «Атаки», БАТЭ, «Нафтана», «Гранита», «Минска», жодинского «Торпедо». Тренер вратарей минского «Динамо».

309. Константин Лобандиевский

Журналист «Прессбола».

310. Александр Букрей

Мастер спорта по борьбе, чемпион Беларуси, тренер по борьбе греко-римской МГЦОР по борьбе им. А.В.Медведя.

311. Алексей Мытько

Мастер спорта по греко-римской борьбе, тренер.

312. Игорь Ярошевич

Греко-римская борьба. Призер первенств мира и Европы.

313. Владислав Пустошилов

Греко-римская борьба. Призер первенства мира и Европы.

314. Сергей Давидович

Главный тренер ФК «СМИавтотранс».

315. Владимир Жабинский

Руководитель Центра начальной подготовки по хоккею города Сморгони.

316. Тамара Касперович

Кандидат в мастера спорта, детский тренер по баскетболу.

317. Дмитрий Зарубский

Мастер спорта по греко-римской борьбе.

318. Виктор Никонов

Неоднократный победитель и призер международных турниров по бразильскому джиу-джитсу.

319. Сергей Стародуб

Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, член национальной сборной Беларуси (2013-2020).

320. Ярослав Курс

Мастер спорта по греко-римской борьбе.

321. Алла Усенок

Многократная чемпионка и призер СССР и БССР, двухкратная рекордсменка мира, многократная рекордсменка БССР по подводному плаванию. Тренер-преподаватель ГЦОР по водным видам.

322. Алексей Рогалевич

Спортивный журналист, комментатор.

323. Игорь Закалинский

Гребля на байдарках. Кандидат в мастера спорта. Экс-тренер.

324. Максим Бабичев

Игрок национальной сборной по гандболу.

325. Наталья Шкулева

Кандидат в мастера спорта по плаванию и водному поло, бывший член сборной.

326. Вероника Стаховская

Мастер спорта по вольной борьбе.

327. Евгений Вашинко

Кандидат в мастера спорта по дзюдо.

328. Жанна Гуреева

Мастер спорта международного класса, легкая атлетика, тройной прыжок.

329. Евгений Ватутин

Многократный чемпион Беларуси по стоклеточным шашкам, чемпион мира в команде-1992, чемпион Европы в команде-2010.

330. Сергей Довыдько

Тренер по легкой атлетике.

331. Александра Карней

Мастер спорта по бильярду, бронзовый призер юниорского чемпионата Европы, вице-чемпион Беларуси.

332. Татьяна Одновол

Член Комитета по клубному лицензированию АБФФ.

333. Денис Кулага

Мастер спорта РБ, тренер-преподаватель.

334. Василий Буглак

Мастер спорта по греко-римской борьбе.

335. Наталья Беляева

Режиссер телеканала «Беларусь 5»

336. Вячеслав Федоренков

Хоккейный обозреватель. Лауреат номинации «Серебряное перо КХЛ».

337. Сергей Подалинский

Мини-футбол. Мастер спорта, игрок национальной сборной и МФК «Дорожник. 3-кратный чемпион Беларуси, 5-кратный обладатель Кубка Беларуси.

338. Илья Могилевец

Комментатор Ассоциации Белорусская федерация футбола и Федерации хоккея Беларуси.

339. Елена Голубева (Матошко)

Легкая атлетика. Чемпионка и неоднократный призер чемпионатов Беларуси по метанию молота, победительница и призер кубков Беларуси, участник чемпионатов Европы и мира, участник Олимпийских игр.

340. Татьяна Филиппович

Призер спартакиады учащихся СССР (в составе юношеской сборной БССР), неоднократный призер чемпионатов БССР по плаванию. Член женской сборной команды по водному поло.

341. Евгений Верёвка

Мастер спорта по футболу. Финалист Кубка Беларуси, обладатель Кубка Молдовы.

342. Татьяна Каширская

КМС по боксу, тренер-преподаватель, чемпионка Беларуси, участница чемпионата мира, судья 1-й категории.

343. Владислав Чешко

Бывший журналист «Спортивной панорамы».

344. Антон Быковский

Мастер спорта по дзюдо, кандидат в мастера спорта по самбо, тренер в спортклубе «Эверест».

345. Вадим Литвин

Смешанные единоборства. Мастер спорта по рукопашному бою и грепплингу, неоднократный чемпион РБ.

346. Артем Наум

Мастер спорта по дзюдо.

347. Виктор Братченя

Заслуженный мастер спорта. 16-тикратный чемпион мира и 14-тикратный чемпион Европы по пара-армрестлингу

348. Наталия Аврицевич

Волейбол. Агент по недвижимости.

349. Алексей Новиков

Организатор соревнований по FIBA 3x3 Basketball.

350. Юлия Раткевич

Борьба, мастер спорта международного класса, 2-е место на ЧМ и 3-е место на ЧЕ.

351. Иван Ганин

Мастер спорта международного класса по кикбоксингу. Чемпион кубка мира-2008, Двухкратный серебряный призер ЧМ (2017,19).

352. Ольга Савина (Хинко)

МСМК, член сборной команды СССР 1982-1988 по прыжкам в воду. Член сборной БССР.

353. Антон Сочилович

Дзюдо. Призер ЧМ среди кадетов (2015), многократный призер кубков Европы.

354. Дмитрий Бубен

Велоспорт. 2-кратный чемпион мира и 9-кратный призер ЧМ в категории «Мастерс».

355. Мелитина Станюта

Художественная гимнастика. Заслуженный мастер спорта, чемпионка Всемирных игр, мультимедалист чемпионатов мира и Европы, участница двух Олимпиад.

356. Антон Ивашкин

Многократный призер чемпионата Беларуси по велоспорту.

357. Никита Шостак

Тайский бокс. Мастер спорта международного класса, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира.

358. Андрей Жолнерович

Регби. Игрок сборной страны, капитан РК «Харугва».

359. Сергей Скиба

Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу и таиландскому боксу. Многократный чемпион мира и Европы.

360. Дмитрий Головинский

Тренер по гребному слалому, мастер спорта, бывший член национальной команды, минчанин года 2019 в сфере физкультуры и спорта.

361. Валентина Зеленкевич

Мастер спорта по плаванию и триатлону, неоднократная чемпионка страны.

362. Анна Щерба

Чемпионка и неоднократный призер чемпионатов Европы по плаванию.

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