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Крэйг Вудкрофт: «Нам понадобилось довольно много времени, чтобы понять, как рассеять по площадке игроков «Гомеля»
29.08.2020 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкоофт прокомментировал победу над «Гомелем» (4:0) в полуфинале Кубка Салея.
Как сообщил корреспондент
– Не могу не отметить отличную атмосферу на арене. И это дополнительно помогло нашим ребятам ощутить, что матч – серьезный вызов. «Гомель» очень плотно играл от обороны. Нам понадобилось довольно много времени, чтобы понять, как их рассеять по площадке. Но проделали хорошую работу и в третьем периоде забросили свои шайбы.
– Какую оценку поставите команде по десятибалльной системе? И если это не 10, то чего недоставало?
– Считаю, у нас была достаточно системная и цельная игра в борьбе с командой, сделавшей явную ставку на игру от обороны. В таких условиях нужно было действовать очень аккуратно. Повторюсь, мы проделали хорошую работу.
– И все-таки, какова конкретная оценка?
– А ваша?
– Я не главный тренер.
–Тем не менее, назовите свою.
– Примерно пять, шесть – максимум.
– Ну вот, теперь я по крайней мере знаю, как вы оцениваете нашу работу, – сказал Вудкрофт.
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Крэйг Вудкрофт: «Нам понадобилось довольно много времени, чтобы понять, как рассеять по площадке игроков «Гомеля»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкоофт прокомментировал победу над «Гомелем» (4:0) в полуфинале Кубка Салея.
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