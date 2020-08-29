Крэйг Вудкрофт: «Нам понадобилось довольно много времени, чтобы понять, как рассеять по площадке игроков «Гомеля» 

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкоофт прокомментировал победу над «Гомелем» (4:0) в полуфинале Кубка Салея.

Как сообщил корреспондент «Прессбола» Вячеслав Федоренков, наставник давал свой комментарий не в самом зале пресс-конференций, а на телефон, подключенный к громкой связи.

– Не могу не отметить отличную атмосферу на арене. И это дополнительно помогло нашим ребятам ощутить, что матч – серьезный вызов. «Гомель» очень плотно играл от обороны. Нам понадобилось довольно много времени, чтобы понять, как их рассеять по площадке. Но проделали хорошую работу и в третьем периоде забросили свои шайбы.

– Какую оценку поставите команде по десятибалльной системе? И если это не 10, то чего недоставало?

– Считаю, у нас была достаточно системная и цельная игра в борьбе с командой, сделавшей явную ставку на игру от обороны. В таких условиях нужно было действовать очень аккуратно. Повторюсь, мы проделали хорошую работу.

– И все-таки, какова конкретная оценка?

– А ваша?

– Я не главный тренер.

–Тем не менее, назовите свою.

– Примерно пять, шесть – максимум.

– Ну вот, теперь я по крайней мере знаю, как вы оцениваете нашу работу, – сказал Вудкрофт.