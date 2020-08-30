Козеке и Рассолько инкриминируют нападение на милицию («Радыё Свабода»)

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Минске были задержаны футболисты «Крумкачоў» и .

Как сообщает «Радыё Свабода», игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским. Спортсмены прошли кордоны милиции, однако на них налетел ОМОН, футболистов поймали и избили. Теперь Козеко и Рассолько обвиняют в нападении на милицию.

В свою очередь правозащитный центр «Весна» сообщил, что игроки задержаны за повреждение милицейского микроавтобуса.

Добавим, что Белинского не тронули.

По информации корреспондента Tribuna.com, игроки находятся в Ленинском РУВД.

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