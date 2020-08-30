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Козеке и Рассолько инкриминируют нападение на милицию («Радыё Свабода»)
30.08.2020 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Минске были задержаны футболисты «Крумкачоў»
Как
В свою очередь правозащитный центр «Весна»
Добавим, что Белинского не тронули.
По информации корреспондента Tribuna.com, игроки находятся в Ленинском РУВД.
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Сегодня в Минске были задержаны футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько.
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