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Козеке и Рассолько инкриминируют нападение на милицию («Радыё Свабода»)

30.08.2020 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Минске были задержаны футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько

Как сообщает «Радыё Свабода», игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским. Спортсмены прошли кордоны милиции, однако на них налетел ОМОН, футболистов поймали и избили. Теперь Козеко и Рассолько обвиняют в нападении на милицию.

В свою очередь правозащитный центр «Весна» сообщил, что игроки задержаны за повреждение милицейского микроавтобуса.

Добавим, что Белинского не тронули.

По информации корреспондента Tribuna.com, игроки находятся в Ленинском РУВД. 

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске были задержаны футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько.
 
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