«Со злом, с несправедливостью борьба, с предательством и с подлостью сраженье!» Тихонов поздравил Лукашенко с днем рождения

Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поздравил Александра Лукашенко с днем рождения.

Тихонов приложил к поздравлению фрагмент стиха Михаила Ножкина «Откуда вдруг?»

«Судьба моя, прекрасная судьба,

К Добру и Правде вечное движенье,

Со злом, с несправедливостью борьба,

С предательством и с подлостью сраженье!»

С днем рождения, Александр Григорьевич Лукашенко! Здоровья вам, Александр Григорьевич! С признанием и уважением, Александр Тихонов», — написал Тихонов.

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