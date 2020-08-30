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«Со злом, с несправедливостью борьба, с предательством и с подлостью сраженье!» Тихонов поздравил Лукашенко с днем рождения
30.08.2020 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поздравил Александра Лукашенко с днем рождения.
Тихонов приложил к поздравлению фрагмент стиха Михаила Ножкина «Откуда вдруг?»
«Судьба моя, прекрасная судьба,
С днем рождения, Александр Григорьевич Лукашенко! Здоровья вам, Александр Григорьевич! С признанием и уважением, Александр Тихонов», — написал Тихонов.
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«Со злом, с несправедливостью борьба, с предательством и с подлостью сраженье!» Тихонов поздравил Лукашенко с днем рождения
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поздравил Александра Лукашенко с днем рождения.
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