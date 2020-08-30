Михаил Грабовский: «Приятно победить. Турнир назван в честь очень достойного человека – надо отдать должное и ему»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского прокомментировал победу в Кубке Салея. Напомним, что сегодня в финале «зубры» обыграли минскую «Юность» (3:0).

«Приятно победить в таком турнире. После прошлогоднего выступления сделать это приятнее вдвойне. Турнир назван в честь очень достойного человека – надо отдать должное и ему. Наши ребята хорошо отработали, на сто процентов. Готовились к этому турниру и проявили свои хорошие качества.

Игру в неравных составах можно назвать образцовой? Это все благодаря работе на тренировках – в том числе и со стороны тренерского штаба. Ребята выполнили установку, все здорово.

Парни здорово играли, хорошо влились в коллектив. Но нас ждет еще большая дорога – впереди весь сезон. Каждая игра будет делать нас лучше», – сказал Грабовский в эфире «Беларусь 5» .

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