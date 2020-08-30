|
Михаил Грабовский: «Приятно победить. Турнир назван в честь очень достойного человека – надо отдать должное и ему»
30.08.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер минского
«Приятно победить в таком турнире. После прошлогоднего выступления сделать это приятнее вдвойне. Турнир назван в честь очень достойного человека – надо отдать должное и ему. Наши ребята хорошо отработали, на сто процентов. Готовились к этому турниру и проявили свои хорошие качества.
Игру в неравных составах можно назвать образцовой? Это все благодаря работе на тренировках – в том числе и со стороны тренерского штаба. Ребята выполнили установку, все здорово.
Парни здорово играли, хорошо влились в коллектив. Но нас ждет еще большая дорога – впереди весь сезон. Каждая игра будет делать нас лучше», – сказал Грабовский в эфире
Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Грабовский: «Приятно победить. Турнир назван в честь очень достойного человека – надо отдать должное и ему»
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал победу в Кубке Салея.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)