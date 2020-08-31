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Владимир Бушма: «Как я понял, Козеке была оказана недостаточно квалифицированная помощь. Ему назначили дополнительное обследование, но его вообще не провели»
31.08.2020 16:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь «Торпедо-БелАЗ» Владимир Бушма считает, что Сергею Козеке была оказана не достаточно квалифицированная помощь.
– Сергей мой друг. Поэтому и поехал поддержать его и супругу, помочь чем-то. Узнал, о том, что он попал в беду, еще в автобусе по дороге из Ошмян («Торпедо-БелАЗ» играло там кубковый матч – Tribuna.com). И где-то около восьми вечера я был уже у РОВД.
– Что вы там увидели?
– Внутрь никого не пускали. Люди ждали прямо на пороге отделения. Мы собрали одежду, которую нам сказали. Ребят же сперва собирались перевозить в ЦИП на Окрестина, но, наверное, не успели, и оставили. Передали им еду. У них была адвокат, которая периодически выходила и рассказывала о состоянии ребят и ситуации в целом.
Она настояла на том, что Сергею и Паше нужен осмотр врача. Вызвали скорую. Машину ждали очень долго, потом врачи внутри находились очень долго. Потом Серегу скорая забрала на обследование. Сперва в «четверку» на Розы Люксембург повезли, а потом в РНПЦ. Повреждения у него были серьезные, но его все равно повезли обратно.
– Вы ездили с ним?
– В скорой была только жена, а мы поехали в больницу на машине. Он был под конвоем, со стяжкой на руках… И вот таким ходил с переломом позвонка.
– Пишут, что сломан третий позвонок. Это же в районе шеи?
– Нет. Третий позвонок поясничного отдела. Компрессия представляете, какая.
– Возле РОВД было много людей?
– Вчера – больше, сейчас не много. Но люди переживают. Мне много футболистов сегодня звонило, уточняло, как дела у ребят.
– Вы и сегодня побывали.
– Я сейчас там! Мы ждем информацию. Как я понял, Сергею была оказана недостаточно квалифицированная помощь. Ему назначили дополнительное обследование, но его вообще не провели. Ждем, чтобы ребят поскорее отпустили. Похоже Сергею нужно будет сразу же обращаться к врачам заново.
– Что вам сейчас говорят?
– Ничего, мы ждем. Уголовное обвинение не предъявлено. Теперь ждем, какие другие злодеяния им припишут, – сказал Бушма.
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Владимир Бушма: «Как я понял, Козеке была оказана недостаточно квалифицированная помощь. Ему назначили дополнительное обследование, но его вообще не провели»
Вратарь «Торпедо-БелАЗ» Владимир Бушма считает, что Сергею Козеке была оказана не достаточно квалифицированная помощь.
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