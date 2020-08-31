Владимир Бушма: «Как я понял, Козеке была оказана недостаточно квалифицированная помощь. Ему назначили дополнительное обследование, но его вообще не провели»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Торпедо-БелАЗ» Владимир Бушма считает, что Сергею Козеке была оказана не достаточно квалифицированная помощь.

– Сергей мой друг. Поэтому и поехал поддержать его и супругу, помочь чем-то. Узнал, о том, что он попал в беду, еще в автобусе по дороге из Ошмян («Торпедо-БелАЗ» играло там кубковый матч – Tribuna.com). И где-то около восьми вечера я был уже у РОВД.

– Что вы там увидели?

– Внутрь никого не пускали. Люди ждали прямо на пороге отделения. Мы собрали одежду, которую нам сказали. Ребят же сперва собирались перевозить в ЦИП на Окрестина, но, наверное, не успели, и оставили. Передали им еду. У них была адвокат, которая периодически выходила и рассказывала о состоянии ребят и ситуации в целом.

Она настояла на том, что Сергею и Паше нужен осмотр врача. Вызвали скорую. Машину ждали очень долго, потом врачи внутри находились очень долго. Потом Серегу скорая забрала на обследование. Сперва в «четверку» на Розы Люксембург повезли, а потом в РНПЦ. Повреждения у него были серьезные, но его все равно повезли обратно.

– Вы ездили с ним?

– В скорой была только жена, а мы поехали в больницу на машине. Он был под конвоем, со стяжкой на руках… И вот таким ходил с переломом позвонка.

– Пишут, что сломан третий позвонок. Это же в районе шеи?

– Нет. Третий позвонок поясничного отдела. Компрессия представляете, какая.

– Возле РОВД было много людей?

– Вчера – больше, сейчас не много. Но люди переживают. Мне много футболистов сегодня звонило, уточняло, как дела у ребят.

– Вы и сегодня побывали.

– Я сейчас там! Мы ждем информацию. Как я понял, Сергею была оказана недостаточно квалифицированная помощь. Ему назначили дополнительное обследование, но его вообще не провели. Ждем, чтобы ребят поскорее отпустили. Похоже Сергею нужно будет сразу же обращаться к врачам заново.

– Что вам сейчас говорят?

– Ничего, мы ждем. Уголовное обвинение не предъявлено. Теперь ждем, какие другие злодеяния им припишут, – сказал Бушма.

Избили, сломали позвонок, бросили ночевать на бетонном полу: как игроки «Крумкачоў» чуть не попали под уголовку (но вроде пронесло)