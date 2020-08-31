Афанасьев о задержании футболистов «Крумкачоў»: «Это просто жесть. По-моему, после такого вообще нереально вернуться в футбол»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Михаил Афанасьев поделился мнением о задержании футболистов «Крумкачоў».

– Сергей вообще никогда не был замечен в каких-то политических акциях, спорах и чем-то таком. Когда ехали вчера после кубковой игры, меня новость о Сергее очень удивила. Он реально очень далек от политики. За год ничего по этой теме не слышал от него. Получается, что ни за что человека покалечили. Причем реально по-жесткому. Разговаривал с Вовой Бушмой, он сказал, что Сергей ночью шел и буквально плакал от боли. Побили его прилично. Провокаторы там, на акциях, есть, наверное, но избивают вообще невиновных.

– Директор «Крумкачоў» Олег Давидович сказал, что Сергей находится в четвертой больнице в плохом состоянии, у него проблемы с позвоночником. Как вообще после такого возвращаться в футбол?

– По-моему, вообще нереально. Хотя, смотря какая травма. А если еще перебиты внутренние органы, все это очень сложно. Нагрузка на организм, на сердце. 50 на 50, короче. Просто жесть, настоящий перебор.

– Недавно появилась информация, что в отношении задержанных Сергея Козеки и Павла Рассолько уголовные дела не будут возбуждены.

– Следователю адвокат показал видео, и действительно, парни не виноваты. Вышла ошибка. Но, знаешь, это следователь, мужик нормальный, сказал, что нужно формальности урегулировать и игроков отпустят. Но может кто-то приехать и сказать, что следователь напутал, недосмотрел. У нас всякое может быть.

– Но невиновного человека так калечить…

– Это просто жесть. Ты представляешь, идешь с тренировки домой или в магазин, подъезжают и колбасят тебя. Просто так. Ужас, – сказал Афанасьев.