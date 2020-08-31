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Главный тренер софийского ЦСКА: «Рассчитываем обыграть БАТЭ»
31.08.2020 18:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер софийского ЦСКА Стамен Бельчев поделился ожиданиями от предстоящего поединка с БАТЭ в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Мы принимаем результаты жеребьевки такой, какая она есть. Какая бы команда нам не попалась – наша цель пройти ее и двигаться дальше в турнире. Я рассчитываю обыграть БАТЭ.
Конечно, знаем, что нам не будет легко, потому что в Беларуси идет чемпионат полным ходом, пока недавно не стартовал наш, но мы должны выйти на поле как можно лучше подготовленными к этой встрече. С единственной целью и мыслью о том, чтобы пройти дальше в следующий раунд.
Я надеюсь, что матч снова на нашем стадионе принесет нам необходимую дозу удачи и снова поздравим себя с победой», – сказал тренер.
Матч ЦСКА – БАТЭ пройдет 17 сентября (четверг).
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Главный тренер софийского ЦСКА Стамен Бельчев поделился ожиданиями от предстоящего поединка с БАТЭ в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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