ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Альшевский о жеребьевке ЛЕ: «Менее других хотел встретиться именно с софийским ЦСКА. Впрочем, от нас здесь ничего не зависело. Выпал не лучший вариант»

31.08.2020 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал итоги жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, где соперником борисовчан будет софийский ЦСКА.

Желто-синие проведут матч на выезде. Встреча состоится 17 сентября (четверг).

– Когда утром взглянул на список из трех возможных конкурентов, то, очевидно, менее других хотел встретиться именно с армейцами Софии. Впрочем, от нас здесь ничего не зависело. Выпал не лучший вариант, но данный факт ничего не меняет: будем изучать, готовиться и сделаем максимум для прохода в следующую стадию.

Что знаю о ЦСКА? Крепкая команда, которая в прошлом сезоне финишировала третьей, а сейчас возглавляет таблицу и планирует бороться за самые высокие места. В обойме много неплохих легионеров – из Голландии, Франции, Сенегала, Бразилии, представители национальной и молодежной сборных Болгарии. Ожидаем очень непростого противостояния.

Попробуем отправить одного из тренеров в разведку – вроде бы 12 сентября армейцы сыграют с «Черно Море». Ну и внимательно посмотрим видеозаписи матчей оппонента и в чемпионате страны, и в Лиге Европы.

Выездной статус противостояния объективно добавляет трудностей. Прежде всего перелет. Группу ребят, отбывших в национальную сборную нашей страны, ожидает авиапутешествие в Казахстан – конечно, в плюс в плане свежести это не пойдет. Вдобавок придется выступать в условиях жесткого соревновательного календаря – мериться силами с ЦСКА между поединками со «Смолевичами» и «Слуцком». Ну и следует принимать во внимание погоду в Болгарии. У нас в середине сентября попрохладнее. Но сказанное выше на задачу не влияет: БАТЭ будет биться за попадание в 3-й квалификационный раунд!» – сказал Альшевский.

Главный тренер софийского ЦСКА: «Рассчитываем обыграть БАТЭ»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал итоги жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, где соперником борисовчан будет софийский...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Суд не успел сегодня рассмотреть дело Владислава Татура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика