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Альшевский о жеребьевке ЛЕ: «Менее других хотел встретиться именно с софийским ЦСКА. Впрочем, от нас здесь ничего не зависело. Выпал не лучший вариант»
31.08.2020 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал итоги жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, где соперником борисовчан будет софийский ЦСКА.
Желто-синие проведут матч на выезде. Встреча состоится 17 сентября (четверг).
– Когда утром взглянул на список из трех возможных конкурентов, то, очевидно, менее других хотел встретиться именно с армейцами Софии. Впрочем, от нас здесь ничего не зависело. Выпал не лучший вариант, но данный факт ничего не меняет: будем изучать, готовиться и сделаем максимум для прохода в следующую стадию.
Что знаю о ЦСКА? Крепкая команда, которая в прошлом сезоне финишировала третьей, а сейчас возглавляет таблицу и планирует бороться за самые высокие места. В обойме много неплохих легионеров – из Голландии, Франции, Сенегала, Бразилии, представители национальной и молодежной сборных Болгарии. Ожидаем очень непростого противостояния.
Попробуем отправить одного из тренеров в разведку – вроде бы 12 сентября армейцы сыграют с «Черно Море». Ну и внимательно посмотрим видеозаписи матчей оппонента и в чемпионате страны, и в Лиге Европы.
Выездной статус противостояния объективно добавляет трудностей. Прежде всего перелет. Группу ребят, отбывших в национальную сборную нашей страны, ожидает авиапутешествие в Казахстан – конечно, в плюс в плане свежести это не пойдет. Вдобавок придется выступать в условиях жесткого соревновательного календаря – мериться силами с ЦСКА между поединками со «Смолевичами» и «Слуцком». Ну и следует принимать во внимание погоду в Болгарии. У нас в середине сентября попрохладнее. Но сказанное выше на задачу не влияет: БАТЭ будет биться за попадание в 3-й квалификационный раунд!» – сказал Альшевский.
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Альшевский о жеребьевке ЛЕ: «Менее других хотел встретиться именно с софийским ЦСКА. Впрочем, от нас здесь ничего не зависело. Выпал не лучший вариант»
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал итоги жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, где соперником борисовчан будет софийский...
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