Альшевский о жеребьевке ЛЕ: «Менее других хотел встретиться именно с софийским ЦСКА. Впрочем, от нас здесь ничего не зависело. Выпал не лучший вариант»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал итоги жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, где соперником борисовчан будет софийский ЦСКА.

Желто-синие проведут матч на выезде. Встреча состоится 17 сентября (четверг).

– Когда утром взглянул на список из трех возможных конкурентов, то, очевидно, менее других хотел встретиться именно с армейцами Софии. Впрочем, от нас здесь ничего не зависело. Выпал не лучший вариант, но данный факт ничего не меняет: будем изучать, готовиться и сделаем максимум для прохода в следующую стадию.

Что знаю о ЦСКА? Крепкая команда, которая в прошлом сезоне финишировала третьей, а сейчас возглавляет таблицу и планирует бороться за самые высокие места. В обойме много неплохих легионеров – из Голландии, Франции, Сенегала, Бразилии, представители национальной и молодежной сборных Болгарии. Ожидаем очень непростого противостояния.

Попробуем отправить одного из тренеров в разведку – вроде бы 12 сентября армейцы сыграют с «Черно Море». Ну и внимательно посмотрим видеозаписи матчей оппонента и в чемпионате страны, и в Лиге Европы.

Выездной статус противостояния объективно добавляет трудностей. Прежде всего перелет. Группу ребят, отбывших в национальную сборную нашей страны, ожидает авиапутешествие в Казахстан – конечно, в плюс в плане свежести это не пойдет. Вдобавок придется выступать в условиях жесткого соревновательного календаря – мериться силами с ЦСКА между поединками со «Смолевичами» и «Слуцком». Ну и следует принимать во внимание погоду в Болгарии. У нас в середине сентября попрохладнее. Но сказанное выше на задачу не влияет: БАТЭ будет биться за попадание в 3-й квалификационный раунд!» – сказал Альшевский.

Главный тренер софийского ЦСКА: «Рассчитываем обыграть БАТЭ»