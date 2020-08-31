Суд не успел сегодня рассмотреть дело Владислава Татура

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич рассказал о задержанном бывшем комментаторе «Беларусь 5» Владиславе Татуре.

Суд сегодня так и не состоялся.

«Влад Татур пока не на свободе. До 18.00 не успели судить. Должны завтра. Друзья передали – там без насилия. Дичь такое говорить, но и на том спасибо», – написал Ходасевич в своем телеграм-канале .

Известный российский комментатор Алексей Андронов у себя в твиттере добавил, что все-таки завтра суд не состоится:

«Это какой-то цирк. Коллега Владислав Татур угодил в замес – сегодня суд не успел разобрать его дело. А завтра – его нет. Суд только пн-ср-пт и до 18.00. Так что – сидеть. В изоляторе... Влад, держись! Жыве Беларусь!» – написал Андронов.

Как сообщает корреспондент Tribuna.com, друзьям Владислава удалось сегодня передать передачу со всем необходимым.