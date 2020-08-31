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Игры «Барсы» с «Реалом» пройдут 25 октября и 11 апреля, сезон Ла Лиги начнется 12-13 сентября. Календарь чемпионата
31.08.2020 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала календарь нового сезона
1-й тур запланирован на уик-энд 12-13 сентября. Последний тур Ла Лиги пройдет 23 мая.
В 1-м туре состоятся следующие матчи: «Алавес» – «Бетис»,
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Игры «Барсы» с «Реалом» пройдут 25 октября и 11 апреля, сезон Ла Лиги начнется 12-13 сентября. Календарь чемпионата
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала календарь нового сезона чемпионата Испании.
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