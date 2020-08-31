ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саснович и Герасимов прошли во второй раунд US Open

01.09.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович обыграла американку Франческу ди Лоренцо в своем первом матче Открытого чемпионата США.

© AP / Frank Franklin II
Азаренко улучшила позиции в рейтинге WTA

В понедельник в Нью-Йорке стартовал второй в сезоне теннисный турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат США.

Первой из пяти представительниц Беларуси на корт вышла Александра Саснович (106-й номер мирового рейтинга). В 1/64 финала белоруска победила представительницу США Франческу ди Лоренцо (129) - 2:6, 7:6 (8:6), 6:0.

В женском одиночном разряде US Open белоруска Арина Соболенко (11) сыграет с французской теннисисткой Осеан Додан (115). Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (27) встретится с австрийкой Барбарой Хаас (139), Ольга Говорцова (130) - с россиянкой Виталией Дьяченко (112). Вера Лапко (351) сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (123).

В мужском разряде белорусский спортсмен Егор Герасимов (72) в поединке 1/64 финала победил серба Душана Лайовича (24) - 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США составляет 53,4 миллиона долларов, завершится турнир 13 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В женском одиночном разряде US Open также сыграют белоруски Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Ольга Говорцова и Вера Лапко.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Игры «Барсы» с «Реалом» пройдут 25 октября и 11 апреля, сезон Ла Лиги начнется 12-13 сентября. Календарь чемпионата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика