Саснович и Герасимов прошли во второй раунд US Open

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович обыграла американку Франческу ди Лоренцо в своем первом матче Открытого чемпионата США.

В понедельник в Нью-Йорке стартовал второй в сезоне теннисный турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат США.

Первой из пяти представительниц Беларуси на корт вышла Александра Саснович (106-й номер мирового рейтинга). В 1/64 финала белоруска победила представительницу США Франческу ди Лоренцо (129) - 2:6, 7:6 (8:6), 6:0.

В женском одиночном разряде US Open белоруска Арина Соболенко (11) сыграет с французской теннисисткой Осеан Додан (115). Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (27) встретится с австрийкой Барбарой Хаас (139), Ольга Говорцова (130) - с россиянкой Виталией Дьяченко (112). Вера Лапко (351) сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (123).

В мужском разряде белорусский спортсмен Егор Герасимов (72) в поединке 1/64 финала победил серба Душана Лайовича (24) - 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США составляет 53,4 миллиона долларов, завершится турнир 13 сентября.