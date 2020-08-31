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Ходасевич об уходе Вернидуба из «Шахтера»: «Вылет из Лиги Европы – это всего лишь хороший предлог, чтобы убрать тренера, который мешает политике клуба»

31.08.2020 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер Николай Ходасевич поделился мнением об уходе Юрия Вернидуба с поста главного тренера «Шахтера».

«Юрий Вернидуб отправлен в отставку. Я именно так произношу этот уход главного тренера «Шахтера». Хотя в официальном сообщении говорится о том, что Юрий Вернидуб уходит по семейным обстоятельствам.

Вы помните, что это однотипная ситуация, которая была несколько лет назад, когда Олег Кубарев вел по дистанции «Шахтер» к триумфу, когда тоже испытал неудачу в матче с литовским клубом и вылетел из квалификации Лиги Европы. Ему еще дали сыграть кубковый матч, а потом его убрали. Это некая система. Я руководству солигорского «Шахтера» даже поаплодирую. Вы придерживаетесь своей линии. Но увольнение за то, что команда вылетела, что тогда с Кубаревым, что сейчас с Вернидубом – это всего лишь хороший предлог, чтобы убрать тренера, который мешает политике клуба. Каким-то образом, наверное, там внутри противоречат всем установкам, которые даются или спускаются на главного тренера. Поэтому можно с этим какое-то время бороться или недолгое время бороться, но так или иначе все приходит к разрыву отношений.

Я говорил в выпуске, что «Шахтер» как команда, которая будет противостоять БАТЭ, – сильно сдает в позициях. И смена главного тренера ложится в эту же канву. Потому что кто бы не пришел новый, он окунется ровно в ту же атмосферу, которая описана многократно за последнее время. То есть это не борьба за чемпионство.  Ни в коем случае не борьба за чемпионство. Кто бы ни пришел. А кто придет? Мне даже интересно!

Ну это «Шахтер». Все опасные моменты накануне этого сезона стали воплощаться в жизнь ровно в его середине», – сказал Ходасевич в рамках своей программы «Бремя футбола» на YouTube.

Напомним, сегодня стало известно, что бывший главный тренер «Астаны» Роман Григорчук близок к подписанию контракта с «Шахтером».

«Шахтер» вновь меняет тренера при лидерстве в ЧБ. Кажется, дело опять в конфликте со спортдиром

 
 
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Журналист и блогер Николай Ходасевич поделился мнением об уходе Юрия Вернидуба с поста главного тренера «Шахтера».
 
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