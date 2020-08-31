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Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"
01.09.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Футбольный клуб "Милан" продлил контракт со шведским спортсменом Златаном Ибрагимовичем, сообщается на сайте итальянского клуба.
© REUTERS / Christian Hartmann
Новое соглашение с 38-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2020/21. В понедельник Ибрагимович присоединился к товарищам по команде в спортивном центре "Миланелло".
Ибрагимович ранее выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, после чего перешел во французский "Пари Сен-Жермен".
В январе 2020 года форвард вернулся в итальянский клуб. В минувшем сезоне швед провел за "россонери" 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей.
Также за свою карьеру Ибрагимович выступал за шведский "Мальме", голландский "Аякс", итальянские "Ювентус" и "Интер", испанскую "Барселону", английский "Манчестер Юнайтед" и американский "Лос-Анджелес Гэлакси".
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Новое соглашение итальянского клуба с 38-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2020/2021.
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