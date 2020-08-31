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Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"

01.09.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Футбольный клуб "Милан" продлил контракт со шведским спортсменом Златаном Ибрагимовичем, сообщается на сайте итальянского клуба.

© REUTERS / Christian Hartmann
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Новое соглашение с 38-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2020/21. В понедельник Ибрагимович присоединился к товарищам по команде в спортивном центре "Миланелло".

Ибрагимович ранее выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, после чего перешел во французский "Пари Сен-Жермен".

В январе 2020 года форвард вернулся в итальянский клуб. В минувшем сезоне швед провел за "россонери" 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей.

Также за свою карьеру Ибрагимович выступал за шведский "Мальме", голландский "Аякс", итальянские "Ювентус" и "Интер", испанскую "Барселону", английский "Манчестер Юнайтед" и американский "Лос-Анджелес Гэлакси".

 
Теги: Минск
 
 
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Новое соглашение итальянского клуба с 38-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2020/2021.
 
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