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"Крумкачы" сыграют против "Динамо" без двух задержанных накануне игроков

31.08.2020 19:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Футболисты ФК "Крумкачи" настаивают на проведении матча 1/16 финала в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский", об этом Sputnik сообщил пресс-секретарь клуба Сергей Южик.

© Sputnik / Виктор Толочко
Футболист Козека отпущен из РУВД

"Вороны" хотели бойкотировать игру с "Динамо-Минск" в знак солидарности со своими задержанными игроками. Однако, по словам пресс-секретаря, сегодня на тренировке команда решила выйти на поле 1 сентября, чтобы их болельщики могли поддержать Козеку и Рассольку.

"Сейчас Белорусская футбольная федерация предлагает провести матч 1/16 финала на стадионе "Трактор", мы настаиваем на нашей домашней арене – СОК "Олимпийский", как планировалось изначально", - сказал Южик.

Собеседник уточнил, что полузащитники Сергей Козека и Павел Рассолько выйти на поле не смогут.

"Сергей и Павел отпущены из РУВД, однако у первого сломан третий позвонок и травмированы почки. Минимум месяц он должен лечиться. Второй также получил травмы, но менее серьезные. Оба были травмированы во время задержания", - сказал Южик.

Пресс-секретарь отметил, что Козека и Рассолько планируют прийти на матч и поддержать свою команду с трибуны.

Как ранее сообщил Sputnik представитель "Крумкачей", оба футболиста возвращались с тренировки 30 августа по проспекту Независимости, где произошло нападение на служебный автомобиль милиции без опознавательных знаков. Сообщалось, что спортсмены не участвовали в драке, но были задержаны. В дальнейшем футболиста Сергея Козеку доставили из РУВД в больницу. По сведениям ФК, у него был сломан третий позвонок и травмированы почки. Второй футболист Павел Рассолько получил менее тяжкие травмы и остался в РУВД.

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Теги: Минск
 
 
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По информации пресс-службы "воронов", полузащитники Сергей Козека и Павел Рассолько пропустят игру 1/16 финала кубка Беларуси.
 
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