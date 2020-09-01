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«Ман Сити» не подпишет Месси, если за трансфер придется платить

01.09.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити» возникли сложности.

«Горожане» проанализировали все финансовые затраты на трансфер. По итогам оценки было принято решение, что переход аргентинца за деньги неприемлем для «Сити», сообщает Mundo Deportivo.

Английский клуб будет готов подписать Месси только в том случае, если за трансфер не придется платить. Зарплата футболиста уже станет серьезной нагрузкой для «Манчестер Сити».

Также англичане не хотят рисковать с финансовым фэйр-плей после разбирательств с УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» готов заплатить Месси 500 млн евро за 5 лет.

 
 
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В переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити» возникли сложности.
 
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