Петр Качуро: «Нам надо менять философию футбола во всех сборных. Я за то, чтобы сборная играла в более агрессивный футбол»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Петр Качуро считает, что белорусским сборным нужно менять философию.

«Многое будет решать тренерский штаб, в какой футбол они будут играть. Но, конечно, Албания и Казахстан — это те команды... Не вижу я, в чем резон опять-таки ставить автобус сзади и играть на результат.