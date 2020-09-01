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Петр Качуро: «Нам надо менять философию футбола во всех сборных. Я за то, чтобы сборная играла в более агрессивный футбол»
01.09.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Петр Качуро считает, что белорусским сборным нужно менять философию.
«Многое будет решать тренерский штаб, в какой футбол они будут играть. Но, конечно, Албания и Казахстан — это те команды... Не вижу я, в чем резон опять-таки ставить автобус сзади и играть на результат.
Нам надо менять философию белорусского футбола во всех юношеских командах и, конечно же, в первой сборной. Я за то, чтобы сборная играла в более агрессивный футбол, действовала с позиции силы», – сказал Качуро в программе
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Петр Качуро: «Нам надо менять философию футбола во всех сборных. Я за то, чтобы сборная играла в более агрессивный футбол»
Белорусский специалист Петр Качуро считает, что белорусским сборным нужно менять философию.
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