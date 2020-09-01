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Петр Качуро: «Нам надо менять философию футбола во всех сборных. Я за то, чтобы сборная играла в более агрессивный футбол»

01.09.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Петр Качуро считает, что белорусским сборным нужно менять философию.

«Многое будет решать тренерский штаб, в какой футбол они будут играть. Но, конечно, Албания и Казахстан — это те команды... Не вижу я, в чем резон опять-таки ставить автобус сзади и играть на результат.

Нам надо менять философию белорусского футбола во всех юношеских командах и, конечно же, в первой сборной. Я за то, чтобы сборная играла в более агрессивный футбол, действовала с позиции силы», – сказал Качуро в программе «На грани фола» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Белорусский специалист Петр Качуро считает, что белорусским сборным нужно менять философию.
 
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